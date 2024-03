Peñoles empieza la cuenta regresiva para el FIRST Laguna Regional

Comienza la cuenta regresiva para la temporada 2024 Crescendo de FIRST Laguna Regional, la fiesta de robótica más emocionante que organiza Industria Peñoles, una empresa referente en nuestro país en la promoción de la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) como factor de desarrollo sostenible. La competencia se realizará este 22 y 23 de marzo y saltarán al terreno de juego 43 equipos conformados por estudiantes de 15 estados del país, de los cuales 26 tienen el patrocinio de la empresa minero-metalúrgica y son originarios de Coahuila, Durango, Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato. Todos ellos, con banderines a

Francisco Herrera es gerente de Sistemas de Control de Procesos de Zinc en Industrias Peñoles y desde 2017, tiene un puesto voluntario clave en el regional de robótica; es FIRST Technical Advisor Assistant (FTAA) por lo que tiene un alto nivel de responsabilidad en lo que respecta a los estándares de seguridad y al armado de la cancha, que comenzó ayer y cuya instalación culminará este día. La instalación es en la arena Borregos del Tecnológico de Monterrey y la empresa minera está a cargo de toda la logística, como por ejemplo del sonido, la iluminación y la ambientación.

“La cancha nos la manda FIRST, ahorita viene del regional de Hermosillo, Sonora, pero primero llegó a Monterrey. Tiene medidas estándar, pero cambia año con año en la parte del juego porque son retos distintos. Las medidas aproximadas de ancho son de 24 pies y de largo alrededor de 64 pies y hoy mismo (ayer) quedará lista y probada para que empiece la sesión de prácticas. La parte fundamental del evento son los robots, el equipo y la cancha”, explicó. Agregó que las canchas que son utilizadas para la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) tienen su base en Manchester, New Hampshire, Estados Unidos.

FERNANDO COMPEAN/ EL SIGLO DE TORREÓN

Herrera recordó que desde 2012 está involucrado en FIRST Robotics Competition (FRC) pues fue la empresa quien lo invitó como mentor del equipo de robótica ROULT del Tec de Monterrey, uno de los cuatro grupos estudiantiles que inició patrocinando Peñoles en la competencia de robótica en México. Tiempo después, cuando llegó el FIRST Laguna Regional, cambió el rol a voluntario clave. “Es una gran satisfacción porque ves el compromiso que tienen todos los equipos, es una pasión que se vive muy grande. Hay una frase que dice que ‘el robot es el pretexto’ y es muy cierto porque sí es la construcción del robot, pero los jóvenes también desarrollan habilidades de programación y administrativas. Te comparto que ahorita, mis hijos están como mentores de un equipo de La Laguna, están con DEROF del Tecmilenio, entonces siempre estamos involucrados, me ha tocado ser mentor, voluntario y padre de familia porque mis hijos estuvieron en equipos de robótica”, narró.

Este año, en la instalación de la cancha participaron voluntarios de Industrias Peñoles y externos, así como jóvenes estudiantes del Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey (Cetlar).

En este 2024, el reto es presentado por Haas y se llama "Crescendo”. En la cancha, los equipos participantes deberán utilizar las habilidades de ingeniería y su poder creativo para entretener y conmover al mundo. Se invita a dos alianzas (equipos) en competencia a tomar notas, amplificar su altavoz, armonizar en el escenario y tomar el protagonismo antes de que se acabe el tiempo. La alianza que acumule más puntos será la ganadora del partido.

De acuerdo a información de Industrias Peñoles, en esta edición, participarán 950 estudiantes de entre 14 y 18 años de edad y resalta la participación de las mujeres con un 52 por ciento.

FERNANDO COMPEAN/ EL SIGLO DE TORREÓN

AGENDA DE FIRST LAGUNA REGIONAL

Según la programación, de 16:00 a 19:00 horas de este miércoles, cinco representantes de cada equipo tendrán que dejar sus robots en el área de Pits y a partir de las 8:30 horas de mañana jueves será la inspección de robos por parte de los contingentes mientras que 9:00 a 11:00 horas, se reunirán los conductores de los robots y se realizará la apertura de la cancha para medición y calibración. Al mediodía, empieza la aventura con los partidos de práctica y la ceremonia de inauguración será el viernes 22 de marzo en punto de las 8:30 horas.

El evento es abierto al público en general y no tiene ningún costo; para esta temporada se espera la asistencia de más de dos mil personas y en esta ocasión, la competencia dejará una derrama económica en la región de 3.5 millones de pesos.