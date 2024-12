Pedro Sola en polémica con Aleks Syntek por decir que 'no canta nada' | Video

Aleks Syntek no se quedó callado ante las declaraciones de Pedro Sola, quien, en Ventaneando, afirmó que el cantante "no canta nada" y que, aunque podría ser buen compositor, no tiene talento para la música. Estas críticas llegaron a oídos del intérprete de Aquí estoy yo, quien decidió confrontar al conductor de manera directa.

En una conversación con Melo Montoya, Syntek relató que, tras escuchar los comentarios de Sola en el programa, se sintió molesto y decidió tomar cartas en el asunto. "Un día vi a Pati Chapoy con este cuate de la mayonesa, Pedro Sola, diciendo que no soy buen cantante, que seré buen compositor, pero no canto nada. Y sí me dio coraje porque pensé: ‘¿Ya me viste cantar en vivo?’”, expresó el cantante.

Lejos de quedarse en la queja, Syntek decidió hacer frente a las críticas de manera activa, invitando a Sola a uno de sus conciertos. “Yo siempre digo: ‘Critícame después de un concierto. Si no me has visto en vivo, no te atrevas a hablar mal de mí’”, afirmó. De esta manera, Syntek subraya que es fácil opinar sin tener fundamentos sólidos, pero que el juicio debe basarse en el conocimiento real de su trabajo.

“Cuando veo a estos comentaristas hablar mal de mí, les llamo y les digo: ‘Oye, tengo un concierto el viernes. ¿Vienes? Te invito’. Es muy fácil criticar a alguien sin haberlo visto en acción, pero cuando ya lo ves, entonces puedes opinar”, agregó.

Por el momento, Pedro Sola no ha dado respuesta pública a la invitación de Syntek. Sin embargo, todo indica que podría pronunciarse en algún futuro episodio de Ventaneando. ¿Se avecina una nueva controversia entre ambos?