'Pavimento de Gómez Palacio parece la luna'

La alcaldes hizo señalamientos en cuanto a las necesidades que tiene Gómez Palacio, pues el pavimento "Parece la Luna".

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, mencionó en la sesión de Cabildo, luego de la intervención de la regidora de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, que hizo unos señalamientos en cuanto a las necesidades que tiene Gómez Palacio, pues el pavimento "Parece la Luna".

"Parece la luna, donde están los cráteres, pero no puedo hacer un trabajo si no metemos primero el drenaje, porque entonces van a decir 'esta vieja vino a gastarse el dinero del pueblo', porque se levantó a la primera, o salió una fuga y de nuevo tenemos que abrir. No.", dijo la alcaldesa.

La autoridad mencionó ante el pleno del Cabildo que las acciones de pavimentación se tienen que hacer de forma conjunta con Sideapa.

"Tenemos que trabajarlo de forma conjunta con el drenaje y los colectores. Estamos trabajando en eso. Ya vamos a empezar a dar el banderazo prontito, con todas las máquinas y todo Obras Públicas, para hacer lo del pavimento pero en el mismo tenor estamos trabajando con Sideapa porque, lo dije en la audiencia pública, los colectores de Gómez ya tienen, no sé, me acuerdo que tienen como 70 u 80 años, el ingeniero Schulz, que era constructor alemán e ingeniero civil", dijo la alcaldesa.

Comentó que ha tenido pláticas con el tesorero y con el director del Sideapa, pues todavía hay colectores de asbesto, cemento y de barro. "De verdad es un tema y lo vi físicamente y bueno, pues quiero decirles que estamos trabajando en eso y no vamos a completar ni de tiempo ni de recursos y lo digo claramente".

La autoridad recordó que recientemente en la confluencia de las calles Francisco Villa y Urrea se colapsó, pero se hizo un abra que llevaba 5 metros de profundidad. En la zona se repuso una parte y está pendiente otra parte del colector, que es uno de los mas importantes. "Necesitamos cambiarlo todo", admitió la alcaldesa.

La autoridad dijo que ya han tenido pláticas con las instancias del gobierno del estado de Durango para iniciar con las acciones de pavimentación en unas semanas.

"Queremos que Gómez Palacio esté bien de sus calles pero con todo y su drenaje".