Pasión e insólita actuación frente a la crisis del agua

En una colaboración anterior se habló de las barreras mentales que los humanos solemos levantar ante problemas que nos amenazan, como el caso del agua en la región. Y terminamos haciendo las siguientes preguntas: ¿cómo romper estas barreras? ¿Se trata de un cambio individual? ¿O de un cambio social?

Los expertos en psicología ambiental son en general muy optimistas y aseguran que las cinco claves para que el cerebro asuma con mayor facilidad las comunicaciones son: se debe lograr que la acción hídrica sea más social, simple, solidaria, con historias y señales (eco Psicólogo Epen Stoknes Codirector del Centro para la Sostenibilidad de la Escuela Noruega de Negocios) y sigue diciendo: hacemos que sea personal y urgente si las centramos en nuestros amigos y en la comunidad.

Aunque, por otro lado, el ecofilósofo noruego Arne Naess, opina que se necesita a la gente en un frente amplio y que, si se quiere progresar, es necesario la participación de una importante variedad de enfoques, tales como: organizaciones de la sociedad civil con objetivos afines en la actuación hidrosocial, otras organizaciones convencidas del problema y sus causas y, en lo individual, la participación de Ingenieros, abogados, sociólogos, Psicólogos, médicos y enfermeras, arquitectos, especialistas en sistemas, comunicólogos, artistas, músicos, ecólogos y agricultores. En la medida que se incremente el número se unirán los políticos que verán la oportunidad de obtener votos.

Está claro que, tanto el cambio individual como el social son necesarios, no puede haber uno sin el otro. Para algunos el camino más eficaz para salir del problema es educarnos, esto permitirá luego el cambio sistémico.

La solución a la crisis del agua no puede dejarse en manos del mercado, dice un eco economista. Sabemos que, si no se toman medidas contundentes y de modo inmediato, el deterioro de la calidad y escasez de nuestra agua será tan grande que podrían ocasionar acontecimientos desastrosos con estrangulamiento de la vida social y económica. Esto no es una exageración.

El proyecto de agua saludable para la Laguna está destinado a mitigar la crisis no ha resolverla, aunque en su operación existirá siempre el riesgo de la competencia por el vital líquido, ya que la incertidumbre del llenado de las presas aumentará debido a otro problema de mayores dimensiones que muchos no quieren ver: el cambio climático, que ocasionará con más frecuencia sequías severas en nuestro árido paisaje.

Aunque ya es casi irrelevante decirlo, por nuestra actitud catatónica de siempre, nos encontramos en una emergencia de escasez y calidad del agua, la cual tiene su origen en el aprovechamiento insustentable del agua subterránea. La afectación de esta emergencia será general, nos tocará a todos, incluyendo a la agricultura y a la industria, nada quedará fuera de esta caótica situación.

Por eso es fundamental la participación social en la formulación de un plan de salida de la crisis. De acuerdo con Stuart Capstick y Lorraine Withmarsh, los seres humanos tendemos a copiar el comportamiento de los demás y seguimos a nuestros líderes. El punto aquí es, si no vemos a nadie comportándose como si estuviéramos en crisis, muy pocos comprenderán que en verdad nos encontramos en una. Nos urgen líderes sensibles en este asunto.

Desgraciadamente nuestros políticos han sido muy hábiles en el sutil manejo de decir una cosa mientras hacen exactamente lo contrario. Esto repele cualquier intento de liderazgo efectivo.

Existen algunas excepciones a nivel internacional, como Angela Merkel cuando era Canciller y pedía a los jóvenes alemanes que "aumentaran la presión" o la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que señalaba que "es necesario que nos aprieten las tuercas".

Termino citando nuevamente a Stuart Capstick y Lorraine Withmarsh "hemos de recordar que en la acción individual no hay nada individual: es la pieza vital a partir de la cual la transformación social resulta posible".