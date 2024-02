PASA, bajo la lupa previo a negociación

El servicio de la empresa Promotora Ambiental, S.A. (PASA) está bajo la lupa y sujeto a estudios técnicos y de percepción en el corto y mediano plazo, que serán determinantes en las negociaciones para el incremento que cada año se otorga, así como para una posible renovación de la concesión que finaliza en 2025.

Para ello, el Municipio contrató a dos despachos externos que están a cargo de la revisión técnica, mientras que la Dirección de Servicios Públicos realiza el análisis de percepción ciudadana sobre la calidad en el servicio, cuyos resultados se conocerán en el corto plazo.

En días pasados, la empresa propuso un aumento del 12.3 por ciento mensual por la prestación del servicio de limpieza al municipio de Torreón para 2024, lo cual está establecido en el contrato y que implicaría 3.3 millones de pesos más, es decir, un pago mensual de 30 millones de pesos.

Además, el primer trimestre deberá presentar su carta de intención en caso de que esté interesada en que se le renueve la concesión.

El alcalde, Román Alberto Cepeda González dijo que por ahora se atiende lo relacionado con la propuesta de incremento anual, ante lo que ha asumido una postura de exigencia para que la empresa haga bien su trabajo.

"Estamos tratando de que se mejore la calidad en el servicio, se está haciendo un gran esfuerzo de nuestra parte con La Ola pero PASA también debe hacer su chamba, que buen dinero se lleva de los torreonenses", dijo, tras señalar que la compañía tendrá que mostrar su compromiso con Torreón y atender las áreas de oportunidad que se presentan.

El edil aseguró que no habrá incremento a cambio de nada, por lo que resulta importante que la compañía atienda todo lo relacionado con las rutas de recolección, las frecuencias, las horas hombre que se emplean, así como la disposición final de los desechos en el relleno sanitario.

Sobre el término de la concesión, Román Alberto Cepeda dijo que los tiempos de esta administración ya no darían, dado que concluye a finales de este año y la revisión del tema se haría en 2025, aunque si los resultados de la elección de junio próximo le favorecen y se reelige en el cargo, se verá todo lo relacionado con ese tema.

La contratación de externos para el estudio técnico de mediano plazo, es precisamente para tener un diagnóstico con bases técnicas sobre el servicio de limpieza, y en función de ello ver qué tan conveniente resultará para el Municipio renovar la concesión.

Carecer de relleno propio no sería problema

El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar explicó que no contar con un relleno sanitario propio, no representaría un problema para el Municipio en caso de que no se renovara la concesión con PASA.

Por ser una empresa que se dedica a prestar dichos servicios, se le pudiera contratar únicamente para la disposición final de la basura; otras opciones podrían ser solicitar el apoyo de Gómez Palacio para emplear su relleno sanitario, o bien construir uno propio.

Indicó que por ahora, la dependencia lleva a cabo el estudio de percepción ciudadana sobre calidad en el servicio, el cual se tomará en cuenta para las negociaciones del incremento de este año.

Al respecto, Villarreal Cuéllar expuso que aunque todavía no se conocen los resultados, generalmente el servicio de recolección de basura casa por casa ha sido el mejor evaluado; las áreas de oportunidad se encuentran en otros rubros, como el barrido manual, que de antemano siempre será insuficiente por el crecimiento de la ciudad, de ahí que se cuente con la estructura de La Ola integrada por unos 800 trabajadores.