Para empezar

Santos Laguna ya inició su pretemporada, por lo menos con su técnico nuevo, por las complicaciones de este mercado hubiera sido mucho pedir que se arrancara con los nuevos fichajes y refuerzos que tienen que llegar para ayudar a mejorar el desastre que terminó siendo el equipo el torneo pasado.

El lateral derecho José Javier Abella Fanjul es la flamante incorporación a la tropa del Tano Ortiz. Campeón ya con el equipo varias veces y excapitán del mismo, Abella viene a ayudar en una posición en donde jamás se dio pie hcon bola en los últimos dos torneos, por lo menos.

Javier viene con el estigma siempre exagerado y triste de un sector de su afición que siempre lo juzgó ferozmente; el veracruzano es y siempre ha sido un jugador útil, decente y comprometido, vaya que jugadores así hacen falta hoy. Abella ayudará mucho dentro y fuera del campo al equipo de sus amores, el Santos Laguna.

Según me comentan algunos colegas muy enterados, a inicios de esta semana llegará el colombiano Cristian Dájome, delantero que llega en calidad de libre y cuyo último equipo estuvo en la liga de los Estados Unidos, la MLS. El colombiano cumplirá 31 años en enero y viene con números que no espantan a nadie, solamente lo he visto jugar un par de veces, por lo que no quisiera hacer un juicio sobre el jugador con tan poquito material, lo que sí le puedo decir es que suena a oportunidad: barato y ya veterano. Ojalá funcione y no sea otro Emerson.

Después de Abella y Dájome se esperarían dos o tres incorporaciones más, yo le recomiendo no ilusionarse, los grandes fichajes no van a llegar, los jugadores que vengan serán oportunidades, o bien, elementos que son activos del grupo Orlegi, claramente el horno no está para bollos, Fernando Ortiz tendrá que sacarle jugo a un plantel que estará a años luz de lo que está acostumbrado después de dirigir al América y a los Rayados de Monterrey.

Aún así, el nuevo DT, incorporaciones y un nuevo torneo, nos obliga a dar el beneficio de la duda al primer Santos diseñado por Aleco Irarragorri.