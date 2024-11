Para empezar

Para la historia quedará este torneo para el Santos Laguna. Para el basurero de la gloriosa historia albiverde. No puede haber duda.

Santos ha firmado su peor participación desde que está en la Primera División, ayer no dormí pensando cómo relativamente estos mismos futbolistas le pudieron ganar al Toluca pero en fin, así pasa a veces.

Se cerró de manera vergonzosa el torneo, hasta el mejor del equipo que es Carlos Acevedo se equivocó. Triste colofón para cerrar este torneo ver al Capitán lleno de tristeza, con la cara de muchos de sus aficionados, un gesto de impotencia, de no entender como las cosas pueden salir tan mal.

Esta directiva rápidamente puso un video supuestamente de renovación y de que se está cargando (loading) un equipo distinto, sin embargo, todo terminó en una especie de burla cruel con una carta del flamante presidente Aleco Irarragorri hablándole a sus abonados prometiendo lo que no han hecho nunca y no creo que lo hagan ahora, es simplemente una patética forma de ir tras el poco público cautivo que les queda, este nuevo presidente no ha entendido nada, llega a vender un producto putrefacto a una afición que esperaba una disculpa solamente y empezar a ver con hechos un verdadero cambio. Que se sienten a esperar, muy pocas cosas van a cambiar.

Sé perfectamente bien el viacrucis que el santista que ya se fue pasó, tú sabes quién eres o más bien, ustedes saben quienes son. Han sido maltratados desde hace tiempo pero no se habían dado cuenta. Les quitaron banderas, los cambiaron de lugar, no les respetaron sus lugares aunque estuvieran abonados, les cobraron precios altísimos por partidos de liguilla, en cuanto mostraban algún descontento les echaban en cara lo que el dueño había hecho por ustedes y por nuestra región, les ofrezco una disculpa, nosotros como prensa también les fallamos mucho tiempo, también nos durmieron los encantos de dueños y directivos. Ya basta, o devuelven al equipo donde merece estar o mejor váyanse.

Ya nadie les cree nada.