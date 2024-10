Para empezar

Santos Laguna tiene nuevo presidente, si, es común que equipos cambien de técnico en fechas FIFA pero de presidente creo que es la primera vez que lo veo.

Hablar de Aleco ya sobra, estuvo en todos lados, ya recibió apoyo y hate, es bueno con las palabras y nosotros objetivamente tenemos la obligación de darle el beneficio de la duda a alguien que llega apenas a un trabajo.

Por si algún despistado no lo sabe, Aleco es hijo del Lic. Alejandro Irarragorri. Debutó Aleco con derrota ante el América en CDMX pero no le demos responsabilidades de director técnico, el es el presidente y desde la oficina tratará de enderezar el barco santista.

Santos sigue igual. Un equipo muy débil e inoperante que se derrumba fácilmente, es un equipo con una clara falta de trabajo. No hace falta ser muy observador para darse cuenta que el vestidor está hecho pedazos y el técnico Nacho Ambriz recibe nulo apoyo de sus dirigidos, Santos es hoy pues un desastre total, el último lugar de la competencia ya sin posibilidades de nada. Hay que ser muy malo para no tener chances en esta liga a falta de 5 partidos.

El nuevo presidente Guerrero tiene que echar a Nacho Ambriz lo más pronto posible y checar con un interino de casa realmente qué jugadores le sirven, me espanta ese “seguiremos haciendo más con menos”, ¿qué se ha hecho? Si este plantel albiverde no se refunda, el camino más seguro es seguir fracasando.

No es momento de discursos bonitos, es tiempo de manos a la obra, no solo Aleco creció viendo al Santos volverse grande, toda su afición también y le urgen resultados, olvidémonos de ganar, hoy es lo de menos aunque ayudaría mucho, le urgen resultados en la oficina, que se vayan los que no sirven y se note una gran inversión con jugadores de más calidad, basta de lo mismo.

Santos es el peor equipo de nuestra Liga MX y debe dar señales de que quiere cambiar el rumbo, con la misma gente no se va lograr, con una leve maquillada al plantel tampoco. Manos a la obra, Aleco, viste al Santos ganador, sabes perfectamente qué tienes que hacer, no empecemos con puros discursos.