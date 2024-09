Para empezar

Solicitó una tregua que va a beneficiar a todos los que finalmente amamos a nuestra Selección mexicana de futbol.

La tregua consiste en dejar en paz este tema el resto del año, que no se hable más del tema, que no nos quieran vender estos partidos amistosos que no tienen valor, es más, aunque hubiera alguno que lo tenga, dejen el tema todos, federación y medios.

La Selección ya hartó a todo el mundo, ya nadie cree en un producto malo que se vende como bueno o muy bueno. Ya estamos hartos de los medios que inflan el globo y también de los que no lo inflan pero ahí están felices de la vida mandando corresponsales y toda su maquinaria a informar sobre un producto que se vende solo.

Sé de sobra que en este tema los que mandamos somos nosotros como consumidores, sin embargo, qué pasaría si en los próximos amistosos sentimos un desdén de la gente que informa, sería algo histórico, algo que siento yo, todos lo tomaríamos de maravilla.

Estaría a todo dar ni siquiera ver el partido o enterarnos del resultado, dejarde verlas eternas horas de transmisión de previa y post partido que tienen años siendo lo mismo. Sé que pido mucho, que el proceso es al revés, dejaremos de ver al TRI cuando todo haya tronado y no tenga solución.

Ustedes me perdonarán y muchos se reirán de este texto pero hoy simplemente yo ya me harté, estoy hasta la coronilla de Televisa, de TV Azteca, de ESPN, de Fox, de los jugadores que ya se supo volvieron a caer en indisciplina, estoy harto de las pantomimas que hoy protagonizan el siniestro Vasco Aguirre y el inocente esperanzado de Rafa Márquez.

Estoy hasta la mauser de cómo manejan a nuestra Selección, harto de que ahora seamos “los incondicionales” me siento insultado y totalmente ajeno a mi equipo que algún día amé.

Todo lo hacen cada vez más mal y se seguirán hundiendo porque no tienen idea de lo que pasa, están de espaldas a la gente. Les propongo dejar de ver a la Selección este año y si ya la abandonó pues mis respetos. No merecen menos.