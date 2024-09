Para empezar

Santos Laguna ha triunfado por fin en este torneo.

Si el Técnico, el dueño y demás gente que manda no sabe transmitir el santismo heroico pues que lo hagan los chavos que crecieron viendo esto, que no se les hace gran cosa ganarle a Necaxa y que entienden mejor que nadie que este equipo no está en donde debe.

Santos vino de atrás de un 0-2 al que tristemente nos hemos acostumbrado. Una noche más pensé yo, pues me equivoqué, este equipo aún tiene algo que sacar y ayer lo hizo.

También la afición que ayer fielmente se hizo presente, tenía muchas ganas de un triunfo así, de vivir otra noche mágica en el Corona, así se construyó esta casa y la historia no me dejará mentir.

Regresar con tres goles para ganar un partido no es poca cosa. Lo que ayer ha hecho Santos requiere de empuje y de mucha idea para provocar jugadas ofensivas, algo que parecía que a todo el plantel se le había olvidado. Pero bueno, mucha felicidad y todo pero se viene la fecha FIFA y también la necia realidad.

No se van a ganar los partidos así a los tumbos, lo que sí se puede es construir y es más fácil levantar sobre 4 puntos consecutivos que se han logrado que sobre la ruina de perder siempre. Hoy la combinación fue perfecta, goles jóvenes y de un Franco Fagúndez que debe de tener muchas más actuaciones de estas.

Los muchachos no van a poder solos, en el deporte se debe avanzar con jóvenes y con veteranos que los guíen. Así son los deportes de conjunto. Fue bonito ver a Carlos Acevedo correr por fin festejando una victoria, fue muy padre ver al hijo de un adorado como el Lorito Jiménez anotar el gol del triunfo, fue lindo por fin para un santista volverse a sentir Guerrero.

PD AL CUERPO TÉCNICO. SI NO QUIEREN ESTAR, VÁYANSE.