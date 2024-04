Para empezar

Con la derrota del pasado viernes en Aguascalientes, los Guerreros del Santos Laguna han dicho adiós a cualquier posibilidad de pelear el título del Clausura 2024. Ha sido un torneo en donde el equipo ha vuelto a fracasar. Con Nacho Ambriz como el menos culpable, la planeación de esta directiva ha vuelto a ser desastrosa, Pablo Repetto jamás le encontró la vuelta a los problemas que tenía para ganar partidos, terminó yéndose dejando tristezas y una cascada de goles en contra, jamás el equipo había recibido tantos goles en un año. El técnico uruguayo (que a las dos semanas ya tenía trabajo en Colombia) pasará a la historia como uno de los peores entrenadores que ha pasado por La Laguna, los número ahí están pero además deja recuerdos espantosos como jamás moverle a su formación y el no poder hacer nada ni con los dos mejores jugadores de La Liga MX.

Nacho Ambriz llegó al rescate y ha hecho lo que puede. Ilusionó con buenos triunfos y sobre todo logrando que la portería santista terminara en cero en varios encuentros. Nacho ha tomado el proceso en serio, ha preferido jugar con jóvenes para armar un futuro sólido para el corto y mediano plazo. A la afición le encantó la apuesta por los jóvenes, prefieren eso que refuerzos que no sirven para nada. Nombres como Emmanuel Echeverría, Salvador Mariscal, Stephano Carrillo y Tahiel Jiménez ilusionan en automático, habrá que arroparlos mejor y no dejarles el equipo en sus hombros.

Vaya pausa de verano que se viene en Santos Laguna. Nacho Ambriz por más que apueste por jóvenes pedirá refuerzos, ¿se los traerán? El estilo de la empresa no es ese, acaban de llegar varios refuerzos extranjeros y dudo que se traigan más, no creo que lleguen muchos nombres nuevos, ni extranjeros ni mexicanos ya asentados en Liga MX. Ojalá directiva y DT se pongan de acuerdo y conformen un plantel más fuerte que este, Santos necesita reforzarse sí o sí, si pretende volver a competir en la parte de arriba de la tabla. Lo peor sería que hubiera un rompimiento y Nacho se fuera por no ponerse de acuerdo con nuevas incorporaciones.

A terminar dignamente este torneo, que este proceso no puede tirar partidos a la basura. Los jóvenes aprenden cada juego.