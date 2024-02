Para empezar

El profesor uruguayo Pablo Repetto solamente ha podido cumplir satisfactoriamente la primera etapa para lo que fue contratado. Fue aquel cierre de torneo en donde en el repechaje logra eliminar al entonces campeón Pachuca y meterse a la liguilla en donde fue eliminado por los poderosos Rayados de Monterrey cerrando esa llave de visita en la sultana del norte. Inicio prometedor pero lo que seguía arrojando muchas dudas era su equipo, con un plantel limitado y sin sumar refuerzos suficientes. Hizo la pretemporada completa y recibió refuerzos como Duvan Vergara y Pedro Aquino, dos adiciones que urgían. Repetto se deshizo del "Saltita" y habló de que llegarían uno o dos jugadores más, jamás llegaron. Así encaró un torneo en donde inició de manera terrible, se fue a la Leagues Cup en donde se fracasó sin ningún lugar a dudas. Supo poner a su mejor hombre, Juan Francisco Brunetta, en una posición en donde pudo hacer goleador a su compañero centro delantero Harold Preciado y aparte él mismo anotar bellos goles y ser el líder total de asistencias de nuestra Liga MX. Lo anterior se lee y escucha bien, sin embargo, ahí viene lo malo: ¿Cómo teniendo a esos dos jugadorazos, jamás pudiste hacer jugar a tu equipo consistentememte bien? Santos fracasó sin remedio en el Clausura 2023. Para este Apertura 2024 se le ha armado un mucho mejor equipo al Profe Repetto. Llegaron refuerzos de todo tipo, gente que conoce y jugadores de calidad. Con todo y eso el inicio del Santos Laguna ha sido muy complicado. Se fue Brunetta pero hay gente para suplirlo, no hay pretextos, el equipo no juega a nada y partido a partido no se le ve mejoría sustancial alguna, se tuvo un buen segundo tiempo contra el Puebla en donde con gente nueva el equipo por un momento parecía que veía la luz.

Sin embargo contra el Atlas la nada misma, Santos volvió a ser ese equipo fantasmagórico que se defiende de manera lamentable y ataca muy poco.

¿Cuánta paciencia tendrá la dirigencia del Santos para aguantar este proceso? ¿Merece Pablo Repetto más oxígeno por tener un plantel renovado? Mi opinión es que mal que bien todos han hecho su trabajo en el Club y quién siempre ha quedado a deber es su entrenador. Las respuestas se acaban y el torneo no te va a perdonar si te equivocas dándole todo febrero.

X @manyecastil