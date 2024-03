Papá denuncia que Anexo 'secuestra' a su hijo

El centro de rehabilitación Vibe que atiende a personas con problemas de adicción, se negó a entregar a un menor de edad a su padre.

El jovencito de 13 años fue internado por su madre por sospechas de consumo de marihuana. Sin embargo, su padre señaló que sospecha que no hay interés de su ex esposa de cuidar al menor.

Mario Jonathan Hernández, padre del adolescente, explicó que se divorció de su esposa y él se quedó con su niña, mientras su ex mujer se quedó con el varón.

Sin embargo este de 13 años de edad, se niega a estudiar y es rebelde. Mario Jonathan cree que su esposa no quiere batallar y por eso lo interno en el centro de rehabilitación para adictos.

Acudió a Vibe, ubicada en la colonia Roble, pero le negaron la entrega del niño, bajo el argumento de qué fue su esposa quien en lo interno.

El director del anexo, Cuauhtémoc Villanueva desconoció su autoridad como padre del Infante, tutor y poseedor de la patria potestad compartida del niño con su ex esposa.

El papá señaló que presentaría denuncia ante el ministerio público y la Pronnif por secuestro, privación de la libertad o los delitos que puedan resultar de los hechos.

En entrevista, explicó que su ex cónyuge le indicó que no podían dar de alta al niño, que tiene 11 días en el centro de rehabilitación, porque firmó un contrato y debe pagar 40 mil pesos para que lo dejen salir.

Sin embargo la mujer declaró más tarde que no quiere que sea dado de alta el infante del centro de rehabilitación. El matrimonio se disolvió hace 9 años pero ambos tienen la patria potestad del pequeño, expuso Hernández, quien en seguida agregó que no le preguntaron si estaba de acuerdo en que su hijo fuera llevado a un anexo.

"Me enteré al día siguiente de que me reuní con él. Lo vi hace 12 días y no me informaron que lo iban a meter al anexo. Hasta el dia siguiente me dijeron que ya estaba dentro" dijo.