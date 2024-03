Un Teatro Dolores del Río que forma parte del complejo estructural Casa de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, que en justicia lleva el nombre de su creadora Ernestina Gamboa Almeida, con el cincuenta por ciento de sus butacas ocupado por un público heterogéneo interesante e interesado en conocer el contenido del libro "Derechos Humanos y Garantías Constitucionales", que ese día presentaba su autor, el distinguido gomezpalatino José Ovalle Favela, licenciado y doctor en Derecho por la universidad Nacional Autónoma de México, quien ha escrito y publicado más de quince libros sobre temas diferentes de derecho, especialmente de Derecho Procesal; Ovalle es un prestigiado y reconocido procesalista.

La presentación formal de esta obra literaria estuvo a cargo del M. D. Raúl Netzahualcóyotl Muñoz de León Segovia, y de la Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar. El primero quien se desempeña como Subjefe de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Subsecretaría de Educación en la Región Laguna, en una excelente pieza oratoria terminó diciendo: "Somos privilegiados al acceder a los conocimientos que el Dr. Ovalle Favela nos comparte en forma clara y objetiva; por eso estoy seguro que los profesionales del Derecho, estudiantes, docentes y en general todos los interesados en los derechos humanos, sus garantías y mecanismos de protección constitucional, tendrán en este libro un apoyo fundamental para alcanzar sus objetivos personales y profesionales; con la lectura de este trabajo literario podemos confirmar que la Constitución Mexicana es el latido de la libertad, la voz de la justicia; el faro que guía el camino hacia un México más humano y próspero".

Karla Alejandra Obregón Avelar, Doctora en Derecho por la UJED y Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Durango, dijo en su intervención para presentar esta obra jurídico-literaria, que el Libro del Dr. Ovalle Favela viene a confirmar la congruencia que hay entre la parte teórica, que es la Constitución Política y la parte práctica, que es la aplicación de la norma a la realidad social; será de vital importancia, no sólo para los estudiantes sino inclusive para los docentes, y en general para toda persona que tenga interés en la protección de los derechos humanos.

Se pensaba que a este evento sólo asistirían abogados y profesionales del Derecho, sin embargo, fue un público heterogéneo: ingenieros, médicos, maestros se dieron cita para compartir los conocimientos del brillante gomezpalatino, y aunque no estaba contemplada una sesión de preguntas y respuestas, fueron varias las personas que pidieron hacer la palabra para hacer un comentario o formular una pregunta al autor del libro presentado.

Destacó la intervención de Fernando Rangel de León abogado, que ha ganado prestigio por su profesional participación en el foro lagunero, quien se dirigió con voz potente y clara a los asistentes en los siguientes términos: "Yo calculo que la Comarca Lagunera de Durango, compuesta por once municipios con Gómez Palacio a la cabeza, tiene aproximadamente una población de 800 mil habitantes; y pregunto, ¿no se están violando los derechos humanos de los pobladores de esta región que tienen la desgracia de contar con un familiar procesado, y para verlo tienen que viajar hasta Durango capital, con las consiguientes molestias de traslado y gastos porque aquí no se cuenta con un Cereso? Yo soy de Matamoros, Coahuila, que en nada se compara a esta Ciudad, y hablo de Gómez Palacio porque es una Ciudad que quiero mucho, aquí tengo muy buenos amigos y me duele esta situación. ¿Cómo es posible que esta parte de la Laguna no cuente con una cárcel?"

Al terminar su discurso improvisado, el aplauso de un sensible público receptor se escuchó en la sala teatral, confirmando que la presentación de este libro tuvo ya un resultado positivo: llamar la atención de las autoridades para que subsanen esta omisión que representa una violación colectiva a los derechos humanos de los laguneros duranguenses.