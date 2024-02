Padres de Valentina se manifiestan en sede del poder judicial federal en Saltillo

Tras obtener un Amparo de la justicia Federal, el ex subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores, Gerardo “N”, fue sentenciado por haber atentado contra la libertad sexual de una menor, misma que acabó con su existencia.

La familia de la menor junto a su abogada, acompañados de padres y madres de familia decidieron manifestarse en la sede del poder judicial Federal en Saltillo; además del cierre de la Carretera Federal 57, en su tramo Los Chorros.

Según manifestaron, la juez emitió el amparo a favor del imputado, el cual ya había recibido una sentencia de un juez penal en Saltillo por el delito de violación en contra de la menor Valentina, alumna de dicho plantel educativo en el 2022.

La sentencia condenatoria fue por 40 años de prisión en el penal varonil de Saltillo, sin embargo, según revelaron los familiares acompañados por su abogada, el docente tramitó un cuarto Amparo contra la prisión preventiva justificada que le había fijado un juez anteriormente.

El amparo procedió y fue liberado esta semana no obstante el sentenciado permanece todavía bajo prisión.

“La Juez Claudia Luz Hernández Sánchez, ha concedido un amparo para el violador de la Primaria Urbano Flores, que como ustedes saben abuso de dos pequeñas confirmadas, una de ellas mi hija Valentina que lamentablemente se suicido”, señaló la madre de familia.

Añadió que el amparo se lo están concediendo, según el secretario de la Juez, Jaime Jasso, que por una falla técnica del Juzgado.

“Cabe mencionar que el señor ya está sentenciado a 40 años de prisión, o sea, no hay motivo alguno porque este señor pueda estar libre, entonces está Juez le ha estado concediendo amparo tras amparo. Nosotros logramos que este señor entrara al penal, y esta juez lo ampara inmediatamente”, sostuvo.

Según explicó la abogada Brenda de la Peña, el amparo va en razón de la prisión preventiva, “la Juez Federal dice que no es justo tener una prisión preventiva justificada, porque debió dictarla un juez de control y no un juez de enjuiciamiento, aquí la situación es que quien dicte la sentencia evidentemente a 40 años de prisión como lo menciona nuestra legislación, pretende que ese Juez cambie, o sea, que sea otro distinto el que aparte del que resolvió, que dicte la prisión o que dicte otra medida del uno al tres en nuestro Código, pero sin voltear a ver la prisión preventiva oficiosa ni justificada”.

No obstante, dijo que tomando las respectivas consideraciones, el Juez estimó que era mejor la prisión preventiva justificada, en cumplimiento de una sentencia.

Sin embargo, según expuso, la Juez en su sentencia dice que no se puede tener una prisión justificada porque se viola la presunción de inocencia.

“Obviamente ya no es presunto, ya es sentenciado, y aparte quiere que se modifique. Esto es absurdo, y como ya le dictaste prisión preventiva, debes dictarle otra medida diferente, evidentemente hay un riesgo que no está valorando la Juez en su resolución, no está valorando los videos del juicio oral que se llevó a cabo en diciembre, no está valorando todas las consideraciones que hizo el juez penal para poder tomar esta sentencia y de manera arbitraria, totalmente arbitraria, nada más con puras documentales ella consideró que esa era la sentencia”, expuso.