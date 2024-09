¿Qué fue de ‘Paco de las empanadas’?, revela que sufrió abusos por parte de su padrastro

Francisco Orihuela Ramírez, mejor conocido como “Paco el de las empanadas” se volvió viral en 2016 por su peculiar manera de vender empanadas en Acapulco, Guerrero.

El éxito que tuvo luego de que lo grabaran trabajando fue tal que el empresario Arturo Elías Ayub le ofreció una beca y casi logra hacer que las empanadas se vendieran en las tiendas Sanborns.

Contrario a lo que se esperaba, a pesar de que el Shark se involucrara, esta intención no llegó a ningún lado.

Paco fue duramente criticado debido a que presuntamente rechazó la oferta de la beca y en redes poco a poco el fenómenos se fue apagando.

Años después, tras no aparecer en ningún lado, Paco reapareció para contar que fue lo que sucedió en realidad.

Aclaró que al ser menor de edad, la decisión de una alianza con Elías Ayub, recayó sobre su padrastro, quien no lo permitió. Además, reveló que durante parte de su infancia fue víctima de abusos por parte de ese hombre que lo obligaba a trabajar durante muchas horas, tanto en la preparación de las empanadas como en la venta.

Acusó que llegó ser golpeado en frente de su propia madre, quien solamente vio lo ocurrido y se retiró del lugar.

“Llegué y me habían quedado 10 empanadas, toque, toque y no me abrían, me abrió la puerta y yo todavía pedía perdón por no haber vendido todo. Esa noche con la fuerza de un cabrón de 40 años me metió un puñetazo y me caí”.