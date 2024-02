Pacientes con artritis denuncian falta de medicamento

Derechohabientes con diagnóstico de artritis reumatoide, denunciaron que tienen casi un mes sin poder surtir el medicamento golimumab de 50 miligramos en la farmacia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón.

Hay recetas individuales que fueron prescritas por médicos especialistas en Reumatología y que están fechadas desde el 5 de enero de 2024. Se debe surtir una caja y, en el modo de uso, se señala que se debe aplicar un ámpula de forma mensual.

Ayer El Siglo de Torreón acudió a la farmacia y el personal informó que "golimumab de 50 todavía no tenemos, yo creo que el jueves, más seguro". Otra mujer se acercó a surtir su receta médica y tampoco había cloroquina, otro medicamento útil para el tratamiento de enfermedades reumáticas.

Esta semana, le toca a algunos pacientes acudir con sus médicos especialistas por la receta correspondiente a este mes de febrero por lo que le pidieron al Seguro Social una respuesta pronta, ya que se trata de medicamentos que son de alto costo y no pueden costearlos debido a que tienen dificultades económicas.

"Hemos estado yendo todo el mes de enero y nos dicen que no hay, mi hija tiene artritis y como no encontramos el medicamento y no podemos comprarlo, por ahorita mi hija se está tomando otras pastillas para calmarse los dolores. Yo creo que ya tenemos unos dos años yendo al IMSS por ese medicamento", señaló una de las personas inconformes. Según el listado institucional del IMSS, golimumab (en programa catálogo II) se encuentra en el grupo 20 de Reumatología y Traumatología y se indica para pacientes con artritis reumatoide con respuesta inadecuada a FARMEs tradicionales, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y colitis ulcerosa.

A mediados de enero de este año, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, declaró que tenían un registro del 97.6 por ciento de abasto de insumos y medicamentos mientras que en 2023, habían cerrado con un 98 por ciento.

Sobre la Megafarmacia del Bienestar que opera el Gobierno federal y con la cual se busca garantizar al 100 por ciento el abasto de medicamentos gratuitos en recetas emitidas por médicas y médicos del IMSS en su régimen ordinario, del IMSS Bienestar e Issste, el funcionario dijo que todos los puntos de suministro de medicamentos que existan para favorecer a la derechohabiencia "son bienvenidos". "Los mecanismos y las estrategias que se establezcan pues puede ser un punto de crítica para quienes no conocen este tema del ciclo del abasto, pero para nosotros que estamos atrás de la ventanilla, atrás de las necesidades de una institución y que nos abran una oportunidad, bienvenida", dijo. Indicó que la Federación está diseñando estrategias para contener el problema de la falta de medicinas en el país y aseguró que en Coahuila no se registra gran desabasto.