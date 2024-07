Pablo Gómez sale del hospital tras sufrir taquicardia

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, volvió a los medios en días recientes, luego de detallar en la conferencia “mañanera” del miércoles pasado una investigación contra el medio Latinus, además de ser hospitalizado.

Esta mañana de domingo, Gómez Álvarez fue dado de alta tras haber estado hospitalizado el sábado por una arritmia.

La UIF informó que este domingo por la mañana el funcionario egresó del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.

Asimismo, dio a conocer que Gómez Álvarez se encuentra bien y se localiza en su casa.

Ayer se informó que Gómez ingresó por una taquicardia provocada por deshidratación, pero afirmaron que el funcionario se encuentra bien y estable.

"No sufrió un infarto y se está estudiando el cuadro clínico", declaró la UIF.

Pablo Gómez de 77 años de edad es el funcionario que se encuentra al frente de la unidad antilavado, instancia del gobierno federal encargada del combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo y corrupción.

Loret de Mola y Latinus

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 2 de julio en Palacio Nacional, el titular de la UIF informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra "Latinus", el 20 de mayo de 2021, en la cual, afirmó, Loret de Mola ni otro periodista de esta empresa aparecen en estos señalamientos.

"Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina "Latinus".

"Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan, o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se trata de persecuciones, muchos menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno", dijo Pablo Gómez ante López Obrador.