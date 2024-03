'Otro año sin saber nada más de mi hijo'

unque hay ocasiones en las que Luz Flores siente que la vida se le va, la sed de justicia y el amor de madre, la mantienen firme en la búsqueda de su hijo, Julio Alberto Villagrana Flores, desaparecido desde el 21 de marzo de 2011 en Torreón. Era Policía Municipal en activo.

Se cumplen 13 años de no saber nada de él. Hasta el momento, la investigación se mantiene sin avances, situación que la mantiene con un dolor constante pero con la fe de seguir buscándolo.

"Otro año más sin saber nada de mi hijo Julio Alberto Villagrana Flores, ya 13 años, sin respuesta de nada... pasan los años y nada, siento que la vida se me va, no deja de doler pero aún así sigo con la fe de seguirlo buscando", dijo triste.

Luz quiere justicia y sobre todo respuestas por parte de las autoridades, pues ha sido nula su actuación.

"No han hecho su trabajo como debe de ser, la carpeta de investigación sigue igual, no hay avances, yo como madre pido justicia. Ya quiero una respuesta, ya más de una década y nada, como si se lo hubiera tragado la tierra".

Otra de las razones que la mantienen fuerte son dos, su hija Fernanda y su nieta, quien son su motor para seguir en esa lucha.

Luz compartió que como muestra de ese amor de hermana, su hija se tatuó el rostro de su hermano, aquel que sigue circulando por toda la región en busca de respuestas y sobre todo de su paradero.

"Sigo de pie por que tengo por quien ver, que es mi hija y mi nieta, que aún me necesitan. Al igual que busco los derechos de mi hijo por parte de la Asociación de Policías Municipales, que es una lucha día tras día".

Fuerte, la madre de familia se hace una promesa que es la de seguir la búsqueda de su hijo, hasta que Dios así lo permita.

"Es una promesa, no dejaré de buscarte hijo de mi vida que me haces falta, que mi corazón esta partido en dos pero aún sigo de pie y hasta que mi padre Dios me lo permita, seguiremos buscándote, tu hermana te lleva en su piel…", fue el mensaje que dio Luz.

DE SU HISTORIA

Julio tenía 23 años y era policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Fue un 21 de marzo de 2011 que no se supo nada de él, tras cumplir con su horario habitual de trabajo.

A 13 años de no tener noticias sobre su paradero, Luz pide saber si está vivo o muerto para tener paz.