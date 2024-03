Otra vez Ayotzinapa

La tragedia de Ayotzinapa nunca ha dejado de ser en una sombra que ha acompañado al Presidente López desde los tiempos en los que su lejanía del poder político lo retrataba como el candidato sempiterno, antes de su reunión con Peña Nieto en diciembre del 2017.

Y es que su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición delos 43 fue tan clara como obvia, pese a las múltiples maromas de los suyos por tratar de responsabilizar de manera exclusiva al Gobierno Federal en aquel entonces. Bastará recordar que quien impuso como candidatos y gobernantes en Iguala-pese a las muchas protestas de quienes le señalaban a este matrimonio por sus vínculos con la delincuencia organizada-fue López como candidato y líder personalista.

El resto de la Historia la conocemos: una noche que los estudiantes protestaron públicamente en aquel Municipio, el matrimonio dio la orden de que fueran entregados a uno de los Cárteles y de ahí siguió su desaparición. Después de varias indagaciones y una vez vinculados como responsables, el alcalde José Luís Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda-emparentada con la organización criminal responsable-se dieron a la fuga a la ciudad de México, huyendo del Gobierno Federal, donde recibieron escondite y apoyo por parte de funcionarios del gobierno capitalino, hasta su captura.

No obstante, lo anterior no dejó de ser usado como bandera política hasta que le dejó de ser útil al actual Mandatario, y habría quedado como una apostilla más de no ser por lo ocurrido el 6 de Marzo pasado en que estudiantes de Ayotzinapa protestaron afuera de Palacio Nacional, tomando una camioneta de Comisión Federal de Electricidad para tumbar una de sus puertas del recinto presidencial. Uno de ellos era el joven Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años de edad,estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que-tan solo 33 horas después del acontecimiento-fue asesinado por la Policía Estatal en un retén en la entrada a la capital de Guerrero.

La identidad del estudiante fue dada a conocer por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, luego de que a través de sus redes sociales compartió una esquela del Club Guadalupano Tixtla en el que enviaban las condolencias a la familia del normalista.

Según la Policía de Guerrero, los jóvenes viajaban en una camioneta Nissan Frontiercon reporte de robo y que el estudiante asesinado presentaba intoxicación por drogas y alcohol. Sin embargo, la versión del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello es que los estudiantes viajaban en una camioneta y se estacionaron en una tienda para comprar cigarrillos, cerca de un retén policiaco, cuando la Policía los abordó con actitud agresiva.

De acuerdo con informes proporcionados por el Centro Minerva Bello, uno de los estudiantes fue intimidado por los oficiales y quiso poner en marcha el vehículo cuando observó que su compañero fue herido de bala por la Policía. El conductor que puso en marcha el vehículo permaneció retenido por la Policía toda la noche y mañana del viernes hasta que fue presentado al Ministerio Publico de Los Bravo, en Chilpancingo.

Sin embargo, el médico legista demostró que contrario a la versión oficial, Gómez Peralta fue asesinado de un disparo en la cabeza y no se encontraba alcoholizado ni drogado al momento que fue atacado sorpresivamente por los policías guerrerenses.

Se sabe perfectamente quienes gobiernan realmente en aquella entidad en la que ahora se suma otro normalista muerto además de los 43. Se sabe también quien funge en realidad como Gobernador de aquel Estado-desde el Senado-a través de su hija, e incluso el compadrazgo de añosentre Salgado Macedonio y López.

Sin embargo, lo que no deja de sorprender es que tan solo a pocos meses de la elección presidencial y antes de que termine este sexenio, tal parece que la muerte tiene permiso en tanto la violencia no decrece y el número de víctimas sigue acumulándose en un espiral que no parece tener fin.