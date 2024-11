¿Otra Marilyn Cote? Supuesta psiquiatra es exhibida en Veracruz

El caso de Marilyn Cote ha ganado gran atención en las redes sociales, debido a las polémicas relacionadas con su presunta actividad como psiquiatra en México y Estados Unidos, brindando servicios en el ámbito de la salud mental.

Lo anterior, luego de ser exhibida por hacerse pasar como psiquiatra, pues operaba ilegalmente con cédulas profesionales fraudulentas y prometía curar la depresión en 8 días.

Ante ello, la noche del 21 de noviembre, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron la captura de la falsa psiquiatra en Tlaxcala.

El organismo informó que la aprehensión fue realizada en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala.

Exhiben a falsa psiquiatra en Veracruz; esto se sabe de Yanet Gadea

Por medio de la plataforma X, la cuenta @CharlatanesMed acusó un nuevo acto de otra "charlatana clásica"

De acuerdo con datos que compartió el usuario, una mujer de nombre Yanet Gadea Moreno no cuenta con cédula profesional en psiquiatría, pese a tener presuntos diplomas que la avalan con dicho estudio.

Así lo dio a conocer en la publicación, donde mostró un diploma de la mujer como psiquiatra otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como otro dado por la Universidad Veracruzana como "Cirujano".

Por su parte, Antonio Ábrego Ruiz, presidente del Colegio Veracruzano de Psiquiatras y graduado del Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez", dio a conocer que Yanet Gadea sólo posee estudios incompletos en Medicina.

Aunado a ello, detalló que Yanet opera un consultorio en el fraccionamiento Jardines de Virginia, en Boca del Río, donde atiende a pacientes y expide recetas utilizando matrículas profesionales que no le corresponden. Según las investigaciones realizadas por el Colegio, la acusada no finalizó sus estudios de Medicina, no cumplió con el internado ni con el servicio social, y ha empleado documentos y títulos presuntamente falsificados para justificar su ejercicio profesional.

"Decidimos actuar porque esta situación ya no puede seguir. Ella lleva aproximadamente dos años ejerciendo sin tener matrícula registrada ante la SEP ni ningún respaldo oficial", indicó Ábrego Ruiz a medios locales, quien agregó que, además de denunciar ante las autoridades judiciales, también se presentará el caso ante la Cofepris para evitar que continúe poniendo en riesgo la salud de sus pacientes.

En tanto, Novagenic, dedicada a "mejorar la salud de la población mediante la aplicación de pruebas farmacogenéticas", se deslindó de dicha persona, quien utilizó el logo de la empresa para promover su negocio.