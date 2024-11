Óscar Pimentel destaca avances en Seguridad y Desarrollo previo al informe de Manolo Jiménez

Óscar Pimentel, Secretario de Gobierno de Coahuila, destacó las prioridades del primer año de la administración de Manolo Jiménez durante la previa del informe de resultados del Gobernador, realizado en el Parque Las Maravillas.

En sus declaraciones, Pimentel enfatizó que la seguridad pública ha sido la piedra angular de las políticas implementadas, destacando la voluntad política y coordinación que existe entre el gobierno estatal, federal y municipal como clave para la seguridad.

"Para que podamos garantizar a través de un trabajo permanente, sistemático todos los días la seguridad de Coahuila, se han hecho grandes inversiones para eso y por otra parte, pues ha impulsado el desarrollo económico, se está trabajando en todo un esquema que garantice los ejes estratégicos del plan estatal".

"Sin seguridad no hay inversiones. Sin seguridad no hay empleo. Sin seguridad no hay posibilidades de un buen sistema educativo y de un buen sistema de salud".