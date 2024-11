Orquesta Filarmónica DIME y Academia Beethove tendrán concierto

Será este próximo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, cuando la Orquesta Filarmónica DIME, dirigida por el maestro Miguel Ángel García, se presente junto a la Academia Beethoven, encabezada por José Miguel Aldana, en un concierto colaborativo a efectuarse sobre el escenario del Teatro Nazas.

En entrevista, el maestro Miguel Ángel García indicó que ambos proyectos fomentan la formación musical en jóvenes. Será una combinación con pianistas.

“Lo que va a llamar la atención será que manejaremos diferentes periodos de tiempo y (el programa) va a ser cronológico”. Durante el evento, titulado Dos Mundos, se ejecutarán tres obras con tres pianistas.

Una de ellas será el Concierto No. 5 para Clavecín y Orquesta, de Johann Sebastian Bach; el Concierto No. 3 para Piano y Orquesta, de Wolfgang Amadeus Mozart; el Primer Movimiento del Concierto No. 1 para Piano, de Ludwig van Beethoven.

Será en los intermedios de estas piezas que la Orquesta Dime hará acto de presencia con el Primer Movimiento del Concierto de Brandeburgo, de Bach; la Obertura de la ópera Carmen, de Georges Bizet; y un arreglo del Primer Movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvorák.

“Como siempre, será un concierto didáctico. Haremos intervenciones para situar a la gente en el tiempo, en el espacio, para ir haciendo una descripción de lo que van a escuchar, en una experiencia redonda que haga sentir”.