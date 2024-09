Organización de la Feria de Madero estará a cargo de un particular: Jonathan Ávalos

Se adjudicó a un particular la organización de la Feria del municipio de Francisco I. Madero, incluso el baile que tradicionalmente se realiza por la celebración del inicio de la Independencia de México, también se llevará a cabo en ese lugar, en tanto que el evento protocolario al que asisten las autoridades de los tres niveles de Gobierno tendrá lugar en el edificio de la presidencia municipal.

Lo anterior lo confirmó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, quien manifestó que la Presidencia no organiza ese evento, siempre se le ha entregado a empresas particulares, ya que incluso el municipio no tiene un reglamento para las ferias y si alguna persona acude y solicita un permiso para llevar a cabo un acontecimiento artístico, deportivo o cultural, se le autoriza, ya que así está estipulado en la Ley de Ingresos y este es el caso, ya que ni siquiera se puede considerar que sea una concesión, pues repitió que en la ley no existe.

“Como siempre lo hemos hecho nosotros, la Presidencia no organiza la feria, como no hay ninguna ley en el estado de Coahuila, respecto a ferias, nada más hay creo que en cuatro estados de la República, entonces ningún municipio tiene realmente un reglamento para ferias y lo que se hace es y lo hicimos nosotros también, es que un particular viene y pide el permiso para un evento y en este caso la feria y prácticamente no se le puede llamar concesión, por que está en la ley de ingresos que cualquier ciudadano lo puede pedir, por que vienen y piden un permiso para tantos días para un evento cultural, deportivo o en este caso la feria y lo están haciendo particulares”.

El edil manifestó que, en lo que participará es en el corte de listón inaugural del evento, el cual será este viernes 13 de septiembre y concluirá el 22 de septiembre y los costos de entrada serán, 40 pesos los adultos entre semana y los fines de semana, debido a que se presentarán grupos musicales el acceso será de 80 pesos y los niños gratis.

Los bailes que se realizarán son; el 13 de septiembre la Sonora Loca, Arrasadora del Desierto y Sonora Picante, el día 15; Flash, La Mentira, Los Descendientes, el 20 de septiembre Apache, Toro Viejo, Los de la Cuadra y Grupo Alcance y el 21 de septiembre La Rebelión de Sabinas Coahuila, Banda Diablillos y Veneno Norteño.