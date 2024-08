Oposición fracasa (también) en litigio

Primero fue en las urnas y ahora en el tribunal electoral federal: la oposición se muestra devastada, sin capacidad siquiera para presentar argumentación judicial que erosione el capital electoral morenista, sin hilar cuando menos algún alegato ante magistrados para alcanzar a demeritar en algo el triunfo específico de Claudia Sheinbaum Pardo.

Tiempos hubo en que la oposición lucía en discursos y en sus formulaciones jurídicas, aunque la aplanadora partidista en turno la aplastara por vía aritmética: ahora ni eso. Los 233 alegatos de inconformidad presentados por la oposición, en su mayoría por los residuos de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, no tuvieron mayor consistencia y, carentes de calidad probatoria mínima, fueron desechados por los cuatro magistrados electorales alineados con la 4T (Soto, De la Mata y Fuentes, más la convidada solo para estos menesteres, Valle), mientras los dos no alineados (Otálora y Rodríguez Mondragón), peleaban infructuosamente en busca de que en 66 de las 170 mil casillas del pasado dos de junio se aceptara algún tipo de irregularidad, que no afectaría para nada la validez del triunfo claudista. Pero ni eso fue aceptado: ni una coma, es decir, ni un voto fue anulado a la científica de la coleta alaciada.

El absoluto fracaso de la oposición en este punto judicial deslegitima la retórica de presunta combatividad que aún le queda: no tuvo capacidad argumental y procesal para mostrar las presuntas irregularidades cometidas por el morenismo y sus aliados. Viene una segunda etapa, a desahogar la semana próxima, cuando se resuelva si proceden los señalamientos que buscan anular la elección, entre otras razones por una presunta injerencia abierta del presidente de la República en favor de la candidata de su partido.

Parece muy, pero muy difícil que los magistrados electorales llegaran a tomar una medida extrema. Con casi el 60 por ciento de los votos a su favor, con una realidad política que hora tras hora asume como irrevocable su triunfo y con una oposición ineficaz y desarticulada, Claudia Sheinbaum Pardo se encamina a recibir la constancia de mayoría y la declaratoria de validez de su elección como titular del Poder Ejecutivo Federal.

Desde luego, una parte de la oposición busca su recuperación, lo cual es entendible. Aunque no toda está atenta a ese propósito: el PRI y el PAN están concentrados en sus respectivos procesos de elección de dirigentes, con la vista puesta en las camarillas y los intereses creados. Del PRD, ni hablar.

Pero algunos de los membretes disfrazados de "sociedad civil", protegidos e impulsados por Claudio X. González, se enfocan en otro tema que creen redituable, acaso una bandera que les permita reagrupaciones y reanimación: la "sobrerrepresentación" de Morena y sus aliados en la próxima integración de las cámaras legislativas.

El discurso tremendista y apocalíptico que esos opositores usaron rumbo al pasado dos de junio es repetido ahora al pintar el terrible futuro que, dicen, espera a los mexicanos si Morena y aliados se hacen de la mayoría calificada en las cámaras (firme en San Lázaro, alcanzable con cierta facilidad en el Senado). Por ello convocan a que este domingo se repitan escenas de la llamada Marea Rosa, frente a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral como en las correspondientes en diversas ciudades del país. Ya se verá si hay numerosidad para dar por restaurados los aires de aquella "marea" o todo queda solamente en un intento disminuido.

Y, mientras Brasil, Colombia y México, a través de sus cancillerías, han exhortado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a presentar "los resultados de las elecciones presidenciales (...) desglosados por mesa de votación", ¡hasta el próximo lunes, con Nicolás Maduro bloqueando por diez días en Venezuela la red X, antes Twitter, por "incitar al odio y el fascismo"!