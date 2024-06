One Piece: Sorprende nueva ilustración de 'Luffy' y 'Nami' de Eiichiro Oda

Pese a los años y posiblemente más que nunca, la historia de manga y anime One Piece continúa dando de qué hablar entre propios y ajenos, en gran parte gracias a las nuevas producciones que han surgido de dicha obra, como lo fue la adaptación a la 'acción real' de Netflix.

Recientemente el autor de One Piece, Eiichiro Oda, sorprendió a los fanáticos al ofrecer una nueva ilustración de sus personajes 'Luffy' y 'Nami', los cuales son protagonistas de la historia.

Y es que el famoso 'mangaka' además de deleitar a sus fans con los nuevos capítulos que está ofreciendo la saga de 'Egghead' de One Piece, también se da el tiempo de ofrecer algunas ilustraciones especiales para el manga y, en esta caso, un marca páginas.

Con un diseño vertical, este separador de libros que sólo puede conseguir en algunas librerías de Japón donde venden el manga de One Piece, muestra a un 'Luffy' dormido en la playa mientras 'Nami' aparece delante de él llevando su icónico sombrero y también sus sandalias.

Luffy y Nami en la nueva ilustración de Eiichiro Oda (CAPTURA)

Por supuesto, la nueva ilustración no ha pasado desapercibida para los seguidores de la historia, sobre todo para los fans de la pareja, y es que pese a no ser una relación oficial, son muchos los que creen que en algún punto de la trama 'Luffy' y 'Nami' tendrán un romance canónico.

Cabe señalar que no es la primera vez que 'Nami' aparece vistiendo alguna prenda de su capitán, pues la joven de cabello naranja ha sido ilustrada varias veces llevando el sombrero de 'Luffy'.

Por otro lado la controversia entre fans no se ha hecho esperar en redes, y es que como a la fecha no hay parejas oficiales, varios suelen tener debates sobre quién será la afortunada (o afortunado) de quedarse con el corazón de 'Luffy', pues aunque muchos creen que será 'Nami', otros opinan que será 'Boa Hanckok', ya que ella está enamorada de él pese a que el sentimiento no es correspondido y la ha rechazado dos veces.

Otras parejas populares con 'Luffy'

'Luffy' es posiblemente el personaje más 'shipeable' (palabra utilizada por fans para emparejar) de la serie, siendo algunas de sus 'ships' más famosas con 'Law', 'Zoro', 'Uta', 'Yamato', 'Vivi', 'Rebecca', 'Sanji' y hasta su enemigo 'Lucci'.

Por supuesto hay que destacar que al momento el autor no ha hecho ninguna pareja oficial más que las conformadas por ciertos personajes secundarios.