Ola de calor: 80 escuelas tomaron medidas

En esta época de calor, hay 68 escuelas públicas de educación básica de La Laguna de Durango que determinaron reducir el horario escolar, de 8 a 11 de la mañana debido a que no cuentan con aparatos de refrigeración y techumbres necesarios o bien, porque tienen problemas de suministro y abasto de agua potable. El subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León, dijo que hay otros 12 planteles educativos que terminarán el ciclo escolar 2023-2024 en modalidad a distancia, debido a que adquirieron minisplits con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, pero tuvieron problemas de sobrecarga eléctrica y los equipos de aire se echaron a perder.

“Se quemaron porque se hizo muy mal trabajo de parte de los contratistas, metieron equipos de aire acondicionado sin modificar los transformadores, sin modificar los cables. No tienen vergüenza, de veras, como les dijeron a las mamás que no tenían que pedirle opinión a nadie porque ellas eran autónomas y que iban a recibir el recurso de La Escuela es Nuestra, entonces nos metieron en un problema tremendo porque tenemos muchas escuelas sin clases, tenemos obras mal hechas y no hay supervisión, no hay control, no sabemos quién se va a hacer responsable (de los daños)”, declaró.

En la Comarca Lagunera de Durango hay mil 206 instituciones educativas de educación básica y son 150 mil niños, niñas y adolescentes atendidos por 14 docentes. El funcionario agregó que para el abasto de agua en algunas escuelas, se han estado apoyando de pipas que les envían los organismos operadores de agua de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, es decir, el Sideapa y el Sapal.

FIN DE CURSOS

De acuerdo al calendario escolar del estado de Durango, el fin de cursos para la comunidad estudiantil está marcado el próximo martes 16 de julio mientras que del 17 al 19 de ese mismo mes, se programó un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. En esta entidad, no habrá clases el próximo lunes 17 de junio, un día después del Día del Padre (que se celebra cada tercer domingo). Tampoco habrá actividad para alumnos el viernes 28 de junio, ya que se celebra una reunión más del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El pasado mes de mayo, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) descartó la posibilidad de suspender las clases presenciales en las escuelas públicas de educación básica por las altas temperaturas. El titular de la dependencia, José Guillermo Adame Calderón dijo que el ciclo escolar 2023-2024 transcurría sin mayor dificultad y que estaban buscando dar cumplimiento a los 190 días efectivos de clase.

“Obviamente hace calor, en otras épocas hace frío, en otras épocas hace lluvia y no podemos estar suspendiendo el servicio educativo por estás razones, más bien tenemos que adecuarnos a las mismas”.

En esa ocasión, aseguró que en la región lagunera es donde existe el mayor grado de temperaturas, pero que prácticamente todas las instituciones educativas contaban con sistemas de aire acondicionado, agua potable y saneamiento básico, esto con el fin de garantizar el bienestar y la salud de los estudiantes.