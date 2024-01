Obtienen amparo contra 'tiradero' en Unidad Deportiva Compresora

Ciudadano obtuvo una suspensión provisional contra el tiradero de desechos y el uso indebido de las instalaciones de la Unidad Deportiva Compresora en contra del Municipio de Torreón.

En 2017, durante la administración del panista Jorge Zermeño, se determinó el cambio de algunas dependencias a este espacio, como Alumbrado Público, en oficinas junto a las canchas de basquetbol, que aprovecharon la techumbre para utilizarlas como estacionamiento de sus vehículos particulares, y una cancha de frontón se convirtió en bodega.

A pesar de los reclamos de los vecinos, la administración evadió la situación y persistieron estas prácticas, que han generado inconformidad entre los habitantes del sector. Este año, la problemática escaló, pues también se ha comenzado a invadir una cancha de futbol con unidades de la Dirección de Servicios Públicos, además de que, en un recorrido por el sitio, se pudo constatar que junto a los vehículos oficiales hay montones de cajas de cerveza vacías, por lo que se presume un consumo de bebidas en el espacio público.

Aunado a lo anterior, se habilitó un espacio para el depósito de residuos de distinta naturaleza, desde plásticos, desechos de poda, animales muertos, escombro, en un área que colinda con las canchas de la Deportiva, no tiene ningún tipo de cerca y los camiones materialistas atraviesan la Unidad para dejar sus residuos.

En este sentido, se presentó el juicio de amparo 44/2024 promovido por Jesús David Serrato Almengor, abogado y vecino de la Unidad Deportiva Compresora, en contra del Ayuntamiento de Torreón, el alcalde y las direcciones de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Instituto del Deporte y la Unidad de Derechos Humanos.

Se hizo una diligencia de inspección judicial donde acudió un actuario a verificar lo expuesto en el recurso legal. Serrato Almengor explicó que se trata de dos conductas reclamadas a la autoridad: el que no se atienda el espacio y el aprovechar que no se ha atendido para habilitarlo con uso industrial.

'ESTACIONAMIENTO' TECHADO

Pese a que las canchas de basquetbol están en buen estado, no pueden ser utilizadas por los vecinos porque diariamente hay coches en el espacio que buscan la sombra, ignorando la función principal, que sería permitir la práctica del deporte. Al visitar el sitio, un chico de 13 años trataba de encestar la pelota en la canasta, con gran cuidado para no golpear a los vehículos que invadían prácticamente toda la cancha. También había una estructura de metal al centro.

Al fondo, abundan los trozos de postes de luminarias y bases de las que han sido retiradas. También aquí están las partes de la escultura denominada "Flor del Desierto", que fue retirada de bulevar Independencia, frente al crucero de Cuatro Caminos, en mayo de 2022.

Ciudadanos que se encontraban en la Deportiva reclamaron que el Ayuntamiento podría habilitar otros inmuebles para ser utilizados como bodegas o estacionamientos, sin afectar espacios públicos que son un bien común de los colonos, especialmente en zonas de alta marginación, como lo es la Compresora.

Otras quejas que manifestaron fueron en cuanto a la restricción de los horarios en las canchas de futbol y futbol rápido, donde se limita el acceso a los jóvenes para que puedan utilizarlas.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN

David Serrato Almengor explicó que se tendrá la audiencia sobre el incidente de suspensión, que consiste en detener las actividades que están generando un daño inminente a la atmósfera, a la comunidad deportiva que viene a utilizar la Deportiva e indicó que se divide en la suspensión provisional, misma que se decretó y se dictará en estos días.

Consideró que, por ser tema de salud y medio ambiente, podría también emitirse la suspensión definitiva.

RESPONDE MUNICIPIO

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos en Torreón, dijo que se habilitó en terrenos de la Compresora un Centro de Transferencia donde se recibe escombro, que es parte de los terrenos municipales.

Señaló que esta parte se encuentra en el área no peatonal y aseguró que se limpia cada semana. El funcionario dijo que el recurso legal está en el área jurídica del Municipio.

En lo que corresponde al estacionamiento del personal en las canchas de basquetbol, manifestó que "estoy de acuerdo que no es lo ideal, le vamos a pedir al personal que no se estacione ahí, aunque la realidad es que rara vez hemos visto que las utilicen, pero una cancha es para que se haga deporte y no para que se estacionen".