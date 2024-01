Obreros y exobreros de AHMSA harán frente común para reclamar derechos

Ex obreros de la Planta 2 de AHMSA llamaron a los trabajadores en activo a hacer un frente común para reclamar sus derechos contractuales.

En una asamblea complicada, donde muchos trabajadores activos de la siderúrgica proponían protestas sociales con bloqueos de calles, el acuerdo fue mantener la calma.

El ex obrero y ex secretario general de la sección local 288, Julián Torres Ávalos, informó que presentó un documento octubre a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En éste le solicitó su intervención para resolver el problema que viven los trabajadores y ex trabajadores de la siderúrgica.

La dependencia federal respondió a la misiva y citó a Torres Ávalos y 4 comisionados más a reunión en Saltillo en la Procuraduría Federal del Trabajo.

“Vamos a ver para qué nos quieren y para qué nos citan” explicó el ex obrero de la Planta 2 de Altos Hornos de México.

Manifestó que el viernes realizarán otra reunión en la plaza principal de Monclova, o antes si es necesario, para informar a los obreros del resultado de la reunión.

Llaman ex obreros a la unidad

El ex dirigente obrero y actual cabecilla del movimiento dijo que fueron invitados los obreros en activo de las secciones 147 y 288, de las Plantas 1 y 2 respectivamente, a hacer un frente común.

Indicó que los trabajadores activos están muy molestos con la situación, pues llevan más de 40 semanas sin sueldo, y propusieron realizar bloqueos de calles y carreteras.

Dijo que se logró el acuerdo de mantener las acciones sin perjudicar a la ciudadanía, pero no descartó sumarse a actos de desobediencia civil más delante.

Agregó que ex obreros retirados de AHMSA hace años se sumaron a ellos. Los ex trabajadores son quienes demandan el 5 por ciento del valor de Altos Hornos cuando fue privatizado.