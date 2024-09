Obreros de AHMSA presentan documentos que acusan transferencia de un millón de pesos al Sindicato Nacional Democrático

Un grupo de obreros encabezados por Ervey Valenzuela presentaron nuevos documentos en el que, afirman, se demuestra que Altos Hornos de Mexico entregó un millón de pesos al Sindicato Nacional Democrático.

Ervey Valenzuela, obrero de AHMSA, presentó nuevos documentos sobre las presunta transferencias de AHMSA al Sindicato Nacional Democrático. Rechazó que sean documentos alterados como afirmó en su momento su dirigente nacional, Ismael Leija Escalante.

Afirmó que conforme pasen los días continuarán revelando más información sostuvo Valenzuela. El obrero manifestó que el gremio no representa ni representó a los trabajadores.

Cuestionó la procedencia de los recursos supuestamente pagados por la acerera a la cúpula obrera y dijo que ese dinero se debió entregar a los trabajadores. La base obrera tiene casi 2 años sin recibir su salario, y debió AHMSA utilizar ese dinero para aminorar la carga económica de sus empleados.

Acusó a los dirigentes del sindicato de mentir y apropiarse de ese millón de pesos que la metalúrgica les depositó en dos transferencias. Indicó que se trató de un acto de corrupción entre empresa y dirigentes gremiales. “Justificaron el pago como cuotas. Pero no hay empresa… no nos están pagado. No nos hacen retenciones de cuotas, entonces ¿porque les dan ese dinero?”, expuso.

Los documentos presentados son solicitudes de pago, no estados de cuenta bancarios ni constancias de transferencias, pero son de AHMSA y están firmados por quienes autorizan, aclaró Ervey Valenzuela. Agregó que fueron filtrados por funcionarios sindicales inconformes con el manejo de esos recursos.

“Leija dijo que se va a trabajar 15 días a Estados Unidos y que su hijo lo apoya y lo mantiene, pero ese nivel (económico) que tiene no coincide”, manifestó.