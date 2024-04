Obrador pide pruebas a Anabel Hernández de presuntos nexos con el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico, especialmente los realizados por la periodista Anabel Hernández en su reciente libro "La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa".

Durante su conferencia matutina, López Obrador denunció una campaña en su contra y retó a la periodista a presentar pruebas sobre sus acusaciones. Criticó que los reportajes de ProPublica y The New York Times, que también mencionan supuestos financiamientos del narco a sus campañas, no presenten evidencia concreta.

“La señora Anabel Hernández que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores. Una sola prueba y los convoco, y los emplazo, a que presenten prueba”

El presidente acusó a publicistas extranjeros vinculados a agencias como la CIA y la DEA de estar detrás de esta campaña, y responsabilizó a intereses extranjeros de intentar desestabilizar su gobierno. Además, mencionó que los reportajes que dieron origen a la polémica no han vuelto a ser mencionados desde su publicación en enero pasado.

López Obrador reiteró su llamado a Anabel Hernández y a quienes lo señalan de tener nexos con el narcotráfico a que presenten pruebas de sus acusaciones, desestimando las acusaciones como "calumnias" sin fundamento.

“Desde hace como tres meses, siempre ha habido cuestionamientos, pero esa campaña de narco presidente surge a través de una publicación de un periodista galardonado, premio Nobel del periodismo que ya no hemos vuelto a saber de él. Supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la Franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio con información de la DEA”.