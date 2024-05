Nunca un país en América Latina ha mejorado el bienestar de la población de forma sostenida por pasar de tener división de poderes y reglas democráticas que permiten la alternancia en el poder a un régimen donde el gobierno controla el Poder Judicial y los procesos electorales. Sin contrapesos, las ideas o prejuicios de quien tiene el poder se materializan y es difícil corregirlas o revertirlas cuando salen distinto a lo esperado, como ha sucedido en el caso de la política eléctrica en estos días. La mayoría de los expertos advirtieron que vendrían interrupciones en el fluido eléctrico si se seguía la estrategia gubernamental. Sin elecciones libres y riesgo de alternancia, un gobierno desastroso se puede mantener en el poder e ir eliminando de la contienda a sus adversarios con distintas estrategias consideradas ilegales en una democracia.

AMLO y su candidata le piden al votante que le otorguen más poder, cuando AMLO ha sido el Presidente con más poder en la historia reciente del país. Ha logrado imponer su narrativa y hasta el lenguaje que usamos. Prácticamente todo lo que quiso hacer lo logró: nadie se había atrevido a poner a una ministra de la Corte no sólo activista política de su movimiento, sino desconocedora del derecho; o a publicar datos personales por el simple hecho de que le incomoda lo que publican de él.

Sólo fue frenado en algunos de sus esfuerzos por concentrar todavía más poder, como hacer del fraude fiscal un delito merecedor de prisión preventiva oficiosa, o en una reforma electoral (la primera en nuestra historia que no buscó el consenso) para tener control sobre el proceso. No es que por falta de poder no haya ejecutado su plan de gobierno; lo hizo, pero partía de premisas equivocadas. La megafarmacia levantada en tiempo récord ha surtido en total 341 recetas en sus primeros cuatro meses.

El único que le disputa abiertamente el poder al Estado es el crimen organizado. La oposición no detuvo la estrategia gubernamental. No funcionó el cuento de "abrazos, no balazos"; el creer que bastaba con la presencia de la Guardia Nacional para pacificar al país.

Si Claudia gana la Presidencia y tiene los votos para poder legislar sin tener que negociar con la oposición, el proceso de concentración del poder se acelerará. Ya tuvimos un cierre legislativo premonitorio: se aprobaron leyes para permitir al Ejecutivo perdonar a un criminal o limitar los alcances del juicio de amparo. Con una nueva ministra que vote sin rubor en el sentido que desee el Ejecutivo, podrán aprobarse leyes inconstitucionales, pues se requieren 8 votos en la Corte para expurgarlas del sistema legal. Si Morena y sus aliados obtienen o se acercan a la mayoría constitucional, poco probable, pero no imposible, el remate autoritario será inmediato. AMLO prometió que, en ese escenario, en septiembre pasarían las 18 reformas constitucionales presentadas el 5 de febrero.

Con mayor concentración de poder, los actos autoritarios aumentarán. No es una cuestión de buenas o malas personas. Quien concentra todo el poder, aun con las mejores intenciones, termina rodeado de sumisos aduladores; toda crítica es vista como deslealtad y los funcionarios buscan quedar bien aconsejando estrategias para aplastar a los adversarios. Sin contrapesos, las políticas públicas se vuelven más erráticas y no hay mecanismos para corregir malas decisiones; los inversionistas se vuelven más cautos y el crecimiento económico es menor, aumentando el riesgo de una crisis fiscal.

Esta no es una elección donde esté en juego qué políticas públicas se van a implementar en los siguientes seis años ni quién puede ser mejor Presidente. Este gobierno hizo explícitamente de la elección una donde está en juego el régimen de gobierno, es decir, si seguiremos viviendo en una democracia imperfecta o se completará el tránsito a un régimen autoritario.

