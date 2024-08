Nuevo régimen

El país va rumbo a un régimen autoritario que limitará nuestros derechos, incluido el derecho al voto. Los gobiernos que controlan el sistema electoral no suelen reconocer una derrota. Nuestra democracia estaba llena de defectos, pero la vamos a extrañar.

Muchos, sin embargo, estarán contentos e incluso creerán que esta centralización del poder tiene ventajas. En teoría debería, por ejemplo, ayudar a combatir al crimen organizado, aunque ya vimos que en este sexenio con un Presidente con tanto poder el crimen organizado se expandió.

Es tan débil la oposición y tan desorganizada la sociedad que crueldades impensables, como la de un grupo criminal lanzando drones con explosivos en una comunidad en la sierra de Guerrero en abril pasado, o escándalos como el contubernio de grupos criminales con el gobierno de Sinaloa, no tienen mayor costo político. Morena refrendó la gubernatura en Morelos, la segunda entidad con más homicidios por cada 100 mil habitantes, y le arrebató al PAN la de Yucatán, el estado con menos homicidios.

El éxito económico de China ha generado la ilusión de que el autoritarismo es más eficiente que la democracia. En efecto, el país asiático empezó a crecer tras la muerte de Mao en 1976 gracias a que su sucesor Deng Xiaoping abandonó la planificación centralizada socialista. Pero el autoritarismo de Mao dejó innumerables tragedias, como los más de 40 millones de chinos muertos por hambre por la destrucción de la agricultura a fines de los años cincuenta. China tiene hoy nuevamente un líder tan poderoso que cambió las reglas para poderse perpetuar en el poder. Se hace lo que él dice. Eso suele terminar mal.

Llevarle la contra a un líder fuerte es complicado. En la mañanera del 2 de agosto de 2023, AMLO esbozó su solución a la crisis de la distribución de medicinas: una megafarmacia: "un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando [...]". Hubo voces que criticaron la propuesta, pero en cuatro meses ya estaba lista la megafarmacia. ¿Nadie al interior del gobierno se atrevió a decirle que sería un fiasco?

Stalin deportaba a Siberia a quienes lo contradecían. Acá AMLO congela a los funcionarios críticos. Quienes ven los errores de sus propuestas han aprendido a callarse y aplaudir. Las 18 reformas constitucionales que se dictaminan a toda velocidad no sólo son el fundamento de un sistema autoritario, sino un reflejo de la manera de AMLO de ver el mundo que tendrá altos costos económicos.

Por ejemplo, se quiere prohibir en la Constitución el fracking, la técnica para explotar yacimientos petrolíferos no convencionales que requiere fracturar las piedras donde está el crudo. Gracias al fracking, Estados Unidos logró posicionarse como el mayor productor mundial. Texas produce 5.7 millones de barriles de petróleo al día, frente a 1.8 de México. La mitad de las reservas prospectivas de nuestro país son no convencionales. Hoy importamos desde Texas dos tercios del gas que consumimos porque no extraemos el mexicano. AMLO, el presunto defensor de la soberanía energética de México, está condenando al país a no desarrollar gran parte de sus reservas.

Este es uno de los costos económicos directos de las reformas de AMLO. Los más graves son los colaterales, como la menor inversión privada que vendrá tras el desmantelamiento del Poder Judicial. ¿Hay corrupción en ese poder? Seguro. Pero con lo que se quiere aprobar, se va a poner mucho peor, amén de que no habrá juez dispuesto a oponerse al gobierno. Hay inversionistas para todo tipo de entorno, pero entre mayor la incertidumbre, más utilidades buscan y suelen apoyarse en prácticas más corruptas.

Salvo que Claudia ponga el freno, varias de las reformas estarán aprobadas en septiembre. No parece importarles o quizá no se dan cuenta de las implicaciones económicas de su deseo de tener todo el poder.

