Nuevo Hospital de Gómez Palacio, sin insumos ni medicinas

El Hospital Nuevo de Gómez Palacio, que depende de la Secretaría de Salud del estado de Durango, enfrenta problemas con el abastecimiento de insumos y medicamentos. La clínica, ubicada sobre el bulevar Ejército Mexicano en la colonia Rinconada Bugambilias, atiende a personas que no cuentan con régimen de seguridad social y que en su mayoría son de muy bajos recursos.

Personal de salud que prefirió el anonimato, denunció que en los últimos días ha habido escasez de analgésicos tan básicos como el paracetamol, además de antibióticos como meropenem e imipenem para tratar una gran variedad de infecciones. También han tenido desabasto de tiras para medir la glucosa, gasas y compresas; no hay equipo de bombas de infusión para administrar medicamentos y desde hace aproximadamente cuatro meses no tienen autoclave, empleada para esterilizar material médico o de laboratorio.

“Se ha ido escaseando hasta el paracetamol, y ahorita lo que sí está afectando un poco más es que no tenemos gasas, compresas, material que se necesita prácticamente en cualquier paciente. Estamos trabajando con lo que se puede y muchas veces se le pide el apoyo a los familiares y si el familiar no tiene para comprarlo pues el paciente no lo recibe y nos podemos meter en problemas al no brindarle la atención adecuada”, manifestaron los trabajadores.

ESTAMOS AL LÍMITE: SNTSA

Por su parte, Rafaela Zapata Morales, secretaría general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna de Durango, admitió que hay desabasto de insumos y medicamentos.

“Sí tenemos una escasez de mucho recurso, aquí se ha estado hablando con las autoridades estatales para que empiece a llegar ese recurso, sabemos que el gobernador (Esteban Villegas) ha estado gestionando recurso para salud porque la verdad estamos al límite y sí nos falta demasiado en todas las unidades de la Sección 188, en todas hay escasez y también falta una buena reestructuración de todas las unidades porque hay unidades que tienen mucho deterioro”, mencionó.

La líder sindical comentó que hasta la semana pasada, había un desabasto del 80 por ciento.

“La verdad los compañeros buscan la manera de cómo prestar esa atención, aquí, supuestamente, la autoridad estatal nos comenta que hace llegar el recurso a las autoridades locales. Entonces, lo que vemos nosotros es que los trabajadores no cuentan con suficiente recurso para trabajar, entonces sí les está llegando a las autoridades locales el recurso estatal, ¿dónde está ese material, ese recurso?”, sostuvo.

Zapata Morales añadió que con lo poco que llega a las unidades de salud se continúa brindando el servicio a los usuarios, aunque con recursos muy limitados. Finalmente, dijo que el problema con los insumos y medicamentos así como las deficiencias en infraestructura física no es nuevo pues se viene arrastrando desde administraciones estatales pasadas.