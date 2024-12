El futuro ecológico del planeta no tiene por qué ser tan negro como lo pintan: este libro lo demuestra con datos.

En la información que recibimos sobre el futuro del planeta prima lo apocalíptico. Desayunamos con titulares sensacionalistas y nos acostamos con noticias alarmantes sobre el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la ganadería extensiva, la sobrepesca, los plásticos no biodegradables, la sobrepoblación…

Este libro, escrito por una científica que trabaja con datos, propone una visión radicalmente distinta y esperanzadora. Esta es una obra optimista, sí, pero no de un optimismo ingenuo, sino basado en el análisis de la información fiable de la que disponemos. Datos que nos dicen que hemos avanzado mucho más de lo que pudiera parecer por la senda correcta, y tenemos mucho camino positivo por recorrer. No es el momento de tirar la toalla, sino de seguir luchando -con grandes y pequeños gestos, algunos de ellos al alcance de nuestra manopor el futuro del planeta, por el nuestro y el de las próximas generaciones. En este libro valeroso, práctico y documentado, transformador, Hannah Ritchie nos explica cómo hacerlo: cómo sobreponerse al ruido para encontrar las respuestas correctas y los cambios necesarios.

“Repleto de soluciones pragmáticas y esperanzadoras… Necesitamos a personas como la autora, optimistas que nos dicen: ‘Podemos dar la vuelta a la situación: mirad los datos, mirad las soluciones’”, Bibi van der Zee, The Guardian.

“Un antídoto para el pesimismo que permea el discurso climático”, Martha Muir, Financial Times.

“Tiene una energía positiva deslumbrante”, Rutger Bregman.

SOBRE LA AUTORA

Hannah Ritchie es investigadora principal del Programa para el Desarrollo Mundial de la Universidad de Oxford. También es editora adjunta e investigadora principal de la influyente publicación online Our World in Data, que reúne los últimos datos e investigaciones sobre los mayores problemas del mundo y los pone al alcance del gran público. Sus investigaciones aparecen regularmente en The New York Times, The Economist, Financial.