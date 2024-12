Una tragicomedia irlandesa tan hilarante como desgarradora.

Les presentamos a los Barnes, una familia irlandesa infeliz de cuatro maneras diferentes.

El padre, Dickie, regenta un concesionario de coches heredado de su progenitor. Las cosas le iban razonablemente bien hasta que la crisis económica (y quizá también su heterodoxa labia de vendedor) empezó a afectar a las ventas. La madre, Imelda, viene de una familia humilde y es conocida por ser la mujer más hermosa del pueblo. En realidad, ella estaba enamorada de Frank, el hermano carismático —y fallecido— de Dickie, y ahora ambos arrastran un pasado con zonas oscuras.

En cuanto a los hijos: Cass es una adolescente en pleno descubrimiento del sexo y el alcohol que sueña con dejar esa maldita ciudad provinciana y marcharse a estudiar a Dublín. Mientras, mantiene una relación ambivalente, de devoción rabiosa, con su amiga del alma Elaine. Y el benjamín, PJ, sufre acoso en el colegio y teme que sus padres se divorcien, por lo que se refugia en los videojuegos. Allí conecta con un amigo virtual que puede no ser lo que parece...

Y entonces Dickie Barnes se obsesiona con el colapso ecológico y se empeña en construir un refugio en los bosques cercanos, aunque acaso lo que está a punto de colapsar no sea el planeta, sino su familia.

Paul Murray, que con esta espléndida obra resultó finalista del Premio Booker 2023, sale triunfante del siempre difícil reto literario de la tragicomedia: lleva al lector de la carcajada a la congoja y ofrece una de las miradas más demoledoras, divertidas y memorables sobre la familia. Una novela brillante y profundamente humana, de lectura absorbente, llamada a convertirse en un clásico instantáneo.

SOBRE EL AUTOR

Paul Murray nació en Dublín en 1975 y es autor de An Evening of Long Goodbyes, Skippy muere (publicada en castellano por Pálido Fuego), The Mark and the Void (Premio Everyman Wodehouse 2016) y La picadura de abeja, finalista del Premio Booker 2023, ganadora del Post Irish Book of the Year 2023, el Nero Book Award 2023, el Sky Arts Awards for Literature 2023 y escogida como libro del año por The New York Times, The New Yorker, The Sunday Times, The Economist, The Observer, The Guardian, The Washington Post, Literary Hub, TIME, Irish Times, The Oldie, Daily Mail, i Paper, The Independent, The Standard, The Times, Kirkus Reviews, Daily Express y City A.M.