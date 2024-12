Un libro luminoso y conmovedor, uno de los mejores libros de amor de la literatura recinte.

“Qué hermoso que exista un espacio, llamado poesía, idóneo para expresar tan hondos y sentidos pensamientos. Grande, Luis”, Fernando Aramburu, El País.

¿Es la tristeza, la devastación íntima, lo que nos da la medida de nuestro amor cuando perdemos al ser amado? ¿O será tal vez la intimidad de la convalecencia una extraña forma de ternura, el último asidero de la felicidad compartida?

Un año y tres meses reúne los poemas escritos por Luis García Montero a raíz de la pérdida de su mujer, Almudena Grandes. Son poemas que evocan con delicadeza y emoción contenida a veces, desatada otras, la enfermedad y la convalecencia de ella, la vivencia y la emoción de lo vivido.

En sus versos se despliega el argumento del último paseo en verano, el diagnóstico inesperado, los cuidados, la noche de Fin de Año en el hospital, el desgarro del dolor, la casa vacía, los recuerdos convocados por la ausencia, los momentos de una larga historia de amor que aquí cobra todo su sentido. Tal vez el libro más conmovedor de Luis García Montero, por la contención, la evocación serena de momentos angustiosos, la inmensa ternura evocando la complicidad y el recuerdo de la que ya no está.

Tal vez por ello, y sin proponérselo, uno de los más hermosos libros de amor de la literatura reciente. “Una de las voces más personales e importantes de la nueva poesía española”, Ángel González. “Tono sostenido, poderosa nostalgia, emoción delicada que no alza la voz, poesía escueta, ceñida...”, Octavio Paz. “Un joven maestro”, José Manuel Caballero Bonald.

SOBRE EL AUTOR

Luis García Montero (Granada, 1958) es poeta y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Autor de once poemarios entre los que cabe destacar El jardín extranjero (Premio Adonais, 1983), Diario cómplice (1987), Las flores del frío, Habitaciones separadas (Premio Loewe y Premio Nacional de Literatura, 1994), Completamente viernes (1998) o La intimidad de la serpiente (Premio de la Crítica, 2003). Como novelista ha escrito Mañana no será lo que Dios quiera (Libro del Año por el Gremio de Libreros de Madrid, 2009), No me cuentes tu vida y Alguien dice tu nombre. Colabora habitualmente en medios de prensa, radio y televisión. Está considerado como uno de los poetas más importantes del panorama literario actual.