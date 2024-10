Es una manera de decirlo. Hay algo de artificio en ello. Escribo sobre mi madre. […] La muerte de mi madre trastornó mi mundo: lo vi volverse una burbuja cubierta de cuchillos, un depredador avergonzado. Y yo me volví un fantasma que aprendía a caminar de nuevo”, escribe León Plascencia Ñol al inicio de Historial clínico.

A lo largo de estas páginas, la poesía adopta numerosas estrategias para abordar su electrizante materia de trabajo: el testimonio y el apunte, el listado y el álbum fotográfico, e incluso el diagnóstico, la farmacopea y el acta de defunción. El canto bien temperado es sustituido por la visión febril, y la poesía se vuelve delirio: una vez abierto el surco, metáfora no sólo del verso sino de la herida, toma distancia de él, una distancia crítica y de foco.

No de otra forma se puede, ni más ni menos, arar en el vacío. Historial clínico no sólo representa el libro más personal de Plascencia Ñol; integra, además, un deslumbrante capítulo de nuestra poesía elegiaca. Entre Algo sobre la muerte del mayor Sabines y Oscura palabra de José Carlos Becerra; entre El retorno de Electra de Enriqueta Ochoa, Ese espacio, ese jardín de Coral Bracho y Antígona González de Sara Uribe, Historial clínico se alza con derecho propio, con la victoria pírrica de quien afirma que “el lenguaje no está dicho”.

SOBRE EL AUTOR

León Plascencia Ñol (Ameca, Jalisco, 1968) es poeta, narrador y editor. Dirige filodecaballos editores.

Fue director de la revista literaria Parque nandino. Ha sido becario del FONCA en dos periodos, y ha disfrutado de residencias artísticas otorgadas por el Ministerio de Cultura colombiano (2004) y el Instituto de Traducción de Literatura Coreana (2007).

Ha obtenido, entre otros, los premios Álvaro Mutis (México-Colombia) 1996, Nacional de Poesía Amado Nervo 1996, Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2001, Nacional de Literatura Gilberto Owen 2005, Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2008, Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines para obra publicada 2010, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2016.

Algunos de sus libros son Enjambres (1998), El árbol de la orilla (Canadá-México, 2003), Apuntes de un anatomista de ciudades (2006), Zoom (México 2006, República Dominicana 2010), Seúl es una esquina blanca (2009), Tratado sobre la infidelidad (2010) y Satori (2012). Animales extranjeros obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2019. Es Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.