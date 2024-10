De la desindustrialización al after en un pueblo deprimente pero con encanto.

Donde había una central térmica, ahora hay un gran hueco. Isidorín se ha prejubilado después de una vida dedicada a la minería y ocupa sus horas aprendiendo ruso y organizando carreras para los guajes del club ciclista.

Piensa que su mujer Milagros se está haciendo vieja, y esta cree a su vez que él solo abre la boca para fastidiarla. El matrimonio hace aguas, y ella busca una ilusión en el profesor de bachata de la residencia para ancianos donde trabaja. La Juli, una de sus compañeras en la residencia, lleva una temporada faltando de manera sospechosa al trabajo.

Se la ha visto por los bares del pueblo y de León con Xairu, el hijo de Isidorín y Milagros, que aspira a alcalde de Llanos de Alba con un partido de extrema derecha y sin muchos argumentos políticos. En realidad, su vida parece basarse en comprobar si estar destruido le hace indestructible o si, cuanto más destruido está, más se puede destruir.

Esta novela mira las grietas de una relación que se ha construido a base de demoliciones: el silencio insoportable en la casa y el ruido aún más insoportable en la cabeza, la incapacidad de expresar sentimientos, la posibilidad de sentirse observada e ignorada a la vez, lo diferente que podría ser la vida si no se pareciera tanto a la de nuestros padres.

Pasando de la desindustrialización a los afters, con toda la crudeza y la ternura, Ropa tendida es una ruta en coche por un pueblo deprimente pero con encanto; una obra que nos habla del deseo de escapar no de un lugar sino de uno mismo.

SOBRE EL AUTOR

Óscar García Sierra nació en León en 1994 y vive en Madrid. En Anagrama ha publicado Facendera, su primera novela, finalista de los Premios Openbank de Literatura by Vanity Fair, en la categoría de mejor autor revelación, y seleccionada entre las mejores novelas de 2022 según medios como Esquire y elDiario.es: “La revelación de la temporada” (Berna González Harbour, Babelia). Autor de Houston, yo soy el problema, sus poemas han aparecido en publicaciones como Tenían veinte años y estaban locos, New Wave Vomit, Ciudades esqueleto, Playground, Efecto 2000 o Revista tn. Ha colaborado en antologías en México (Pasarás de moda y Hot babes), Argentina (1.000 millones. Poesía en lengua española del siglo XXI), Estados Unidos (Noon on the Moon. Poetic Series #4) y España (Millennials). Ropa tendida es su segunda novela.