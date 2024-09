Una colección de ensayos que combinan memoria, periodismo y crítica, y que abordan temas como la soledad, el anhelo de pertenencia, el compromiso ético del artista, la enfermedad, la maternidad y la escritura.

Esta deslumbrante colección de ensayos aúna la agudeza de una auténtica cronista de época con la profundidad intelectual y emocional de quien sabe narrar también, y sobre todo, lo íntimo. Jamison nos habla de la soledad de la ballena que canta a 52 hercios, una frecuencia que las demás no pueden oír; del viaje de James Agee y Walker Evans por tierras de Alabama en plena Gran Depresión para atrapar la verdad; del universo virtual y paralelo de Second Life; de un singular Museo de las Relaciones Rotas que se abrió en Croacia; de Las Vegas y la belleza de la fealdad; de un niño con pesadillas que, según creen él y su familia, podrían proceder de una vida anterior como piloto en la Segunda Guerra Mundial; de un viaje a las profundidades de Sri Lanka; del negocio de la organización de bodas; de su propio embarazo…

Considerada como la heredera de Joan Didion y Susan Sontag, siempre perspicaz, incisiva y provocativa, la autora demuestra en este nuevo libro, tras sus ensayos dedicados a la empatía y el alcoholismo, que la escritura puede ser una forma de afrontar el dolor ajeno, que no es otro que el propio.

Estos textos, que Jamison escribe sin miedo a que los demás iluminen ángulos inesperados y enriquecedores de sí misma, abordan temas como la soledad, la obsesión, el compromiso del artista con su obra o la representación del sufrimiento, y lo hacen con una de las prosas ensayísticas más elocuentes y conmovedoras que pueden leerse hoy en día.

SOBRE EL AUTOR

Leslie Jamison, nacida en Washington D. C., creció en Los Ángeles y ha vivido en Iowa, Nicaragua, New Haven y Nueva York. Estudió en la Universidad de Harvard y en el Iowa Writers’ Workshop y tiene un doctorado por la Universidad de Yale; en la actualidad dirige el área de No Ficción del Máster en Bellas Artes de la Universidad de Columbia. Sus textos se han publicado en revistas como The New York Times Magazine, Harper’s, Oxford American, A Public Space, Virginia Quarterly Review y The Believer, y es columnista en The New York Times Book Review. Es autora de la novela El armario de la ginebra (finalista de Los Angeles Times Book Prize) y, publicados en Anagrama, de la colección de ensayos El anzuelo del diablo (Premio Graywolf Press de no ficción 2010) y el testimonio sobre el alcoholismo La huella de los días.