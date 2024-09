Tras el éxito mundial de Las chicas, llega la esperadísima segunda novela de Emma Cline: una joven a la fuga en un entorno de lujo y apariencias, un thriller psicológico que deja sin aliento. Las piscinas de Long Island parecen un buen lugar donde languidecer y poner sordina al mundo exterior, pero Alex ya no es —o nunca ha sido— bienvenida allí.

A sus veintidós años, la joven domina el arte de la seducción como nadie, hasta que por un desliz en una cena con los amigos de Simon, su adinerado amante, se queda en la calle, con un billete de vuelta a Nueva York. Acechada por su pasado y sus dificultades económicas, pero dotada de gran habilidad para guiarse por los deseos de los demás, Alex decide quedarse en Long Island y deambular como un fantasma por ese territorio de opulentas calles y jardines, siempre ajeno e inaccesible.

En el centro de esta fascinante novela, escrita con una prosa voluptuosa e hipnótica, hay una mujer impulsada por la desesperación y por un sentido mutable de la moralidad.

El escenario es un mundo de lujo y apariencias, de dominio y dependencia, de seguridad e incertidumbres. Emma Cline, que con su éxito mundial Las chicas se reveló como una de las voces más poderosas de su generación, confirma en esta nueva novela con aires de thriller psicológico su contundente potencia de tiro literaria.

En la estela de clásicos como Highsmith y Cheever, La invitada es una exploración, con ojo de cartógrafo, de las dinámicas de poder y autoengaño a las que nos entregamos para sobrevivir. “Las chicas era excepcional; La invitada, con su exquisito ritmo y su ambigüedad moral, es incluso mejor”, Emily Watkins, Scotland on Sunday. “Cline posee un indiscutible talento, derrocha originalidad y una increíble profundidad psicológica”, Ann Manov, The Daily Telegraph.

SOBRE EL AUTOR

Emma Cline (Sonoma, 1989) es licenciada en Bellas Artes y cursó un máster en escritura creativa en la Universidad de Columbia. Ha trabajado como lectora para The New Yorker, donde también ha publicado textos de ficción, igual que en las revistas Tin House, The Paris Review (que en 2014 la consideró merecedora de su Plimpton Prize) y Granta (que en 2017 la seleccionó entre los Mejores Novelistas Americanos Jóvenes).

Las chicas, su primera novela, se publicó en cuarenta países, ganó el Shirley Jackson Award y fue finalista del First Novel Prize, el National Book Critics Circle Award y el LA Times Book Prize. En Anagrama ha publicado también la nouvelle Harvey y el libro de relatos Papi. Su segunda novela es La invitada.