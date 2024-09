En este libro magistral, Vivian Gornick nos brinda toda su sabiduría acerca del arte de la escritura, destilada a lo largo de años de enseñanza en universidades estadounidenses, y se concentra en la narrativa personal, aquella que se origina en la experiencia del autor. Donde tantos otros predican que los escritores principiantes han de centrarse en perfeccionar la técnica y el estilo, Gornick defiende que solo un narrador que conoce íntimamente aquello que relata será capaz de transmitir verdad, y que la clave radica en saber “quién está hablando, qué está diciéndose y cuál es la relación entre ambas cosas”.

¿Cómo extraer de la propia experiencia vital una historia que merezca ser contada, que aporte algo de sabiduría al lector? Esa es la pregunta que plantea La situación y la historia, y propone hallar la respuesta en algunos de los mejores ensayos autobiográficos y memorias de los últimos cien años. De la mano de Vivian Gornick, leeremos a autores como Joan Didion, Oscar Wilde, James Baldwin, George Orwell o Marguerite Duras, cuyas obras se hunden en su experiencia personal y sin embargo la trascienden, enunciando verdades más hondas acerca del mundo en que vivimos.

Con su característica lucidez, Vivian Gornick reflexiona sobre el género en el que ella misma hizo cumbre con sus formidables memorias Apegos feroces y su ensayo autobiográfico La mujer singular y la ciudad. Al mismo tiempo una breve historia de la literatura autobiográfica del último siglo y una guía para el aprendizaje de la escritura creativa, en La situación y la historia la maestra nos enseña a escribir enseñándonos a leer: a reconocer la verdad cuando la oímos en la voz de los demás, así como en la nuestra propia.

SOBRE LA AUTORA

Vivian Gornick nació en Nueva York, en 1935. Nació y creció en el Bronx. En 1969 comenzó a escribir en el Village Voice –donde empezó a darle voz al movimiento feminista hasta convertirse en una de las voces más reconocibles de Estados Unidos en este campo– y, posteriormente, en medios como The New York Times o The Nation.

Es autora de un buen número de ensayos, textos críticos, periodísticos y memorias, siempre desde una clara perspectiva de género, que ha sido su rasgo clave como periodista y escritora. En Sexto Piso publicamos Apegos feroces, que fue premiado como Mejor Libro del Año 2017 por el Gremio de Libreros de Madrid y distinguido como Mejor Libro del Año de No Ficción por el Cultura(s) de La Vanguardia y entre los mejores libros del año en los suplementos culturales de los diarios El Periódico y El Mundo. La mujer singular y la ciudad es el segundo volumen de sus memorias y estuvo nominado al National Book Critics Circle Award en 2015.