Un brillante libro sobre el futuro construido con la materia del pasado. Sir Jack Pitman, un magnate de aquellos que sólo la vieja Albión puede producir, emprende la construcción de la que será su obra magna.

Con-vencido de que en la actualidad Inglaterra no es más que una cáscara va-cía de sí misma, apta únicamente para turistas, él creará una “Inglaterra, Inglaterra” mucho más concentrada, que contendrá todos los lugares, los mitos, las esencias e incluso los tópicos de lo inglés, y que por con-siguiente será mucho más rentable.

Y para construir su Gran Simulacro, el parque temático por excelencia para anglófilos de todo el mundo, Sir Jack elige la isla de Wight y contrata a un selecto equipo de historiadores, semiólogos y brillantes ejecutivos.

El proyecto es monstruoso, arriesgado y, como todo lo que hace Sir Jack, tiene un éxito fulgurante. Pero en un giro inesperado, el país de menti-rijillas se vuelve tanto o más verdadero que el de verdad, las ambiciones imperiales se desatan y los actores que representaban a personajes mí-ticos, filósofos o gobernantes, y cuya función era “parecer», comienzan a “ser”.

SOBRE EL AUTOR

Julian Barnes ( L e i c e s t e r, 1946) se educó en Londres y en Oxford. Está considerado una de las mayores re-velaciones de la narrativa inglesa de las últimas déca-das.

En Anagrama se han publicado sus novelas Me-trolandia (Premio Somerset Maugham 1981), Antes de conocernos, El loro de Flaubert (Premio Geoffrey Faber Memorial y, en Francia, Premio Médicis), Miran-do al sol, Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Hablando del asunto (Premio Femina a la mejor novela extranjera publicada en Francia), El puercoes-pín, Inglaterra, Inglaterra, Amor, etcétera, Arthur & George, El sentido de un final (Premio Booker), Niveles de vida y El ruido del tiempo, los libros de re-latos Al otro lado del Canal, La mesa limón y Pulso, el delicioso tomito El perfeccionista en la cocina y el libro memorialístico Nada que temer. Ha recibido tam-bién, entre otros galardones, el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y el Man Booker, y es Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.