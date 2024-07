Michael Holme es un violinista de gran talento, a quien su maestro auguraba una prometedora carrera como concertista, y que ha acabado como segundo violín en el Cuarteto Maggiore, una posición tan cómoda y sin expectativas como su propia vida, que transcurre gris y melancólica en un Londres igual de triste y melancólico. Incompetente para el mundo real, sólo dos pasiones le animan: Schubert y su violín, un Tononi que le regaló su primera amiga y mentora, Mrs. Formby, quien de niño le introdujo en los placeres de la música y la poesía.

Pero el grueso caparazón que mantiene su fría y rutinaria existencia se ve de pronto roto por el azar: una tarde, en medio del bullicio de la ciudad, cree ver a Julia, una pianista a la que amó y perdió diez años atrás debido a sus dudas y a su incapacidad de enfrentarse a la realidad.

A partir de ese momento Michael dedica todas sus fuerzas a reencontrarla, como si ese viaje desesperado al pasado fuera lo único que pudiera dar sentido a su vida.

Y al hallarla, Michael descubrirá que el pasado es otra caja de Pandora, y que el abrirla le llevará a un viaje interior por los laberintos de la memoria y a otro viaje físico por Venecia y Viena en compañía de Julia, quien le revelará un terrible secreto que afecta a lo más íntimo de su ser y que es la cruel prueba de que nunca hay una segunda oportunidad. “Una de las novelas más importantes de los últimos tiempos”, Ponç Puigdevall, Presència. “Muy sutil e insólita novela... Si la estructuración compleja de Un buen partido afirmaba el rotundo talento de Seth, el cambio de registro viene a confirmarlo”, Robert Saladrigas. “Una fascinante narración sobre la pasión por la música y la pasión amorosa”, La Vanguardia.

SOBRE LA AUTORA

Vikram Seth nació en Calcuta en 1952. Estudió política, economía y filosofía en Oxford, y en la Universidad de Stanford, Claifornia, trabajó en una tesis sobre la demografía de la China rural. Ha escrito libros de distinto géneros, todos ellos aclamados por la crítica: una novela en verso, The Golden Gate, varios volúmenes de poesía, entre los que se cuentan The Humble Administrator’s Garden y All You Who Sleep Tonight, un libro de viajes, Desde el lago del cielo, y fábulas, Beasty Tales. Con su novela Un buen partido alcanzó un gran éxito internacional de lectores y críticas.