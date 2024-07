La conmovedora historia de una refugiada que llega a Roma huyendo de la violencia política del Congo. Un libro desgarrador, pero también esperanzado. Durante el gélido enero de 2013 una mujer negra deambula por la Estación Termini de Roma.

No habla ni una palabra de italiano. Busca comida en las papeleras. Llora. La gente la toma por loca. ¿Quién es? ¿Una extranjera indocumentada? ¿Una inmigrante ilegal más? ¿Una sin techo que no tiene dónde dormir? Pasados unos días, por fin un hombre negro se le acerca y le habla, primero en italiano –que ella no entiende– y después en francés.

El desconocido, que le ofrece algo de dinero, es un sacerdote. Averigua que la mujer se llama Brigitte y la invita a acudir a un centro de acogida. Después de su encuentro con el cura, Brigitte recibirá la ayuda de ACNUR y de una abogada y le contará su historia a la autora de este libro. La historia es desgarradora, casi inenarrable. Ha llegado a Roma huyendo del Congo. Allí era enfermera, tenía una clínica y cometió la osadía de atender a unos manifestantes antigubernamentales heridos. Los militares le piden que los envenene con formol.

Ella se niega. Lo que sigue es un calvario de torturas, humillaciones, violaciones y, al final, la posibilidad de huir gracias al gesto de un comandante, o acaso gracias al simple azar de que años atrás ella le había salvado la vida a la esposa de ese militar en su clínica y él la reconoce… Melania G. Mazzucco reconstruye con prosa precisa y enorme impacto emocional la odisea de alguien que tiene que dejar atrás su país, a su familia –cuatro hijos–, su trabajo y su traumático pasado y reinventarse desde cero y sin dinero en un lugar extraño.

Con esta crónica de la reconstrucción de una identidad destruida, Mazzucco rinde homenaje a la dignidad y la fuerza de voluntad de una mujer dispuesta a seguir luchando. Este libro cuenta la historia de Brigitte.

Pone rostro y nombre a una de los miles de personas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la violencia política o la simple miseria, víctimas de una realidad que a menudo nos cuesta aceptar, y ante la que cerramos los ojos. Este libro es una novela. Una narración autobiográfica recogida por una escritora. Un testimonio. Un documento. Una obra imprescindible.

SOBRE LA AUTORA

Melania G. Mazzucco (Roma, 1966) está considerada una de las mejores escritoras de su país. En Anagrama ha publicado Vita (Premio Strega): «Los que aplaudieron Gangs of New York o El Padrino disfrutarán en estas páginas de asuntos muy afines» (M.ª Ángeles Cabré, La Vanguardia); Ella, tan amada (Premio Napoli y Premio Vittorini): “La novelista italiana más interesante de nuestro tiempo. . Una novela extraordinaria”, Nuria Martínez Deaño, La Razón.