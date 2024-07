Verdades sorprendentes, chocantes y a menudo muy divertidas sobre el reino animal, en un libro delicioso que combina rigor y humor. ¿Lo sabemos todo sobre los animales? ¿Nuestros conocimientos sobre ellos son realmente científicos? ¿O nos dejamos arrastrar por mitos, clichés y falsas verdades? Este libro nos desvela cómo proyectamos sobre los animales nuestras creencias, cómo les atribuimos actitudes y roles que son traslaciones de nuestra visión del mundo.

Y así, seducidos por las imágenes de un célebre documental sobre pingüinos, los convertimos en un dechado de virtudes familiares, fidelidad y responsabilidad. Entrañable. Pero ¿realmente son así? Pues resulta que más bien no… Y, como este, el libro tira por tierra otros muchos mitos falsos: ¿de verdad son cobardes las hienas? ¿Los murciélagos son aficionados al vampirismo? ¿Son los buitres los malos de la película?

Y además nos ofrece un jugosísimo anecdotario que va de la costumbre de los perezosos de defecar cada ocho días al uso cosmético de los testículos de castor, pasando por la fuga de hipopótamos del zoo de Pablo Escobar en Colombia, la afición de los supuestamente tímidos pandas a los tríos, el peculiar ciclo reproductivo de las ranas o el desaforado apetito sexual de los pingüinos.

Lucy Cooke ha escrito un delicioso ensayo de ciencias naturales, instructivo y muy divertido, que habla de los animales, de nosotros y de nuestros prejuicios y fantasías. “Ágil, fresco y tan bien documentado que no deja de maravillarnos”, Janet Maslin, The New York Times Book Review. “Nos desvela sorprendentes y a menudo divertidísimas verdades que son mucho mejores que las ?cciones que hasta ahora nos creíamos”, Steve Mirsky, Scienti?c American. “Muy bien documentado y escrito con desenfado”, Barbara Kiser, Nature. “Una gozada de principio a fin”, John Crace, The Guardian. “Fascinante”, dijo Bill Bryson. “Riguroso y descacharrante”, Richard Dawkins.

SOBRE LA AUTORA

Lucy Cooke tiene un máster en Zoología por la Universidad de Oxford y es una premiada documentalista y presentadora televisiva especializada en elmundo animal. Ha estado al frente de series producidas por la BBC, la ITV y National Geographic, escribe en el Telegraph y en el Huffington Post y es autora de un libro sobre los osos perezosos que estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times.