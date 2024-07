No hay año que sea ocioso; no, al menos, desde que existen la Literatura y la Historia, y gracias a ellas, las peripecias reflexivas del tiempo. Poeta, narrador, ensayista y crítico fundamental de la literatura mexicana, Jorge Aguilar Mora consagró sus últimos esfuerzos a una singularísima empresa: contar el siglo XIX.

El verbo del deseo, su tercera entrega, aborda algunos “momentos estelares” de los años 1803 y 1804: la llegada de Humboldt a México; la idea de Absoluto para el filósofo Hegel y su torturado amigo, el poeta Hölderlin; el encuentro definitivo de Goethe con Madame de Staël; la compra a Francia del territorio de Louisiana por parte de Estados Unidos; los deslumbrantes procesos creativos de Beethoven… “¿Y no es irónico acaso se pregunta nuestro autor [que el] movimiento pendular de un humor a otro, de una eternidad a otra, no es irónico que sea eso lo que [nos] permita ver con lucidez que justamente todo […] está en constante cambio, y que si no hay ningún estado dominante, tampoco puede haber un pensamiento fundador?” La respuesta, en pleno y polarizado siglo XXI, está en las páginas de este libro excepcional y, por derecho propio, fundador. Cada volumen de esta saga hace que los lectores volvamos a creer en la Literatura y la Historia como formas de contar la realidad efímera del mundo. Jorge Aguilar Mora nos ofrece, con afilado talento narrativo y ensayístico, una Comedia humana en la que el protagonista es, ni más ni menos, el tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Jorge Aguilar Mora Nació en Chihuahua, Chihuahua, el 9 de enero de 1946. Ensayista, narrador y poeta. Reside en Bethesda, Maryland, E.U.A. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM.

Cursó estudios de posgrado en París e hizo el doctorado en El Colegio de México. Profesor en la UNAM, en El Colegio de México, en Puerto Rico y Estados Unidos. Colaborador de Diálogos, La Cultura en México, La Gaceta del FCE y Revista Universidad deMéxico. Formó parte del consejo de redacción de la revista La Mesa Llena y dirigió la colección Claves de la editorial ERA. Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2015.