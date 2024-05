“Todo empezó por un número equivocado, el teléfono sonó tres veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él”. Así comienza La ciudad de cristal, primera de las tres novelas que conforman La trilogía de Nueva York. A Daniel Quinn, escritor de literatura policíaca, su interlocutor telefónico lo toma por un detective y le encarga un caso. Quinn, lejos de deshacer el malentendido, se mete en el papel que le han adjudicado y se ve envuelto en una historia repleta de enigmas, complicadas relaciones paternofiliales, locura y delirio. En Fantasmas, segunda de las piezas, un detective privado y el hombre al que tiene que vigilar juegan al escondite en un claustrofóbico universo urbano. Por último, en La habitación cerrada el protagonista se ve confrontado a los recuerdos de un amigo de la infancia cuando la mujer de éste le escribe una carta explicándole que su marido ha desaparecido misteriosamente.

La trilogía de Nueva York, sin duda una de las obras literarias más memorables de los años ochenta, es uno de los cimientos sobre los que se sustenta el prestigio internacional de Paul Auster. El escritor maneja, manipula y reinventa el género policíaco, del que hace una relectura posmoderna con tintes metafísicos. La trama detectivesca sirve como marco para plantear al lector un fascinante juego de espejos, símbolos, guiños y sorpresas; para explorar un mundo extraño, sombrío y perturbador, poblado de personajes fascinantes y ambiguos. El autor entreteje tres historias independientes que forjan mitos contemporáneos.

SOBRE AL AUTOR

Paul Auster (Nueva Jersey, 1947 Nueva York, 2024) es autor de La invención de la soledad, Jugada de presión (con el pseudónimo de Paul Benjamin), La trilogía de Nueva York(Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada),El país de las últimas cosas, El Palacio de la Luna, La música del azar, El cuento de Navidad de Auggie Wren, Pista de despegue (Poemas y ensayos 1970-1979),Leviatán, El cuaderno rojo, Mr. Vértigo, A salto de mata, Tombuctú, Experimentos con la verdad, Creía que mi padre era Dios, El libro de las ilusiones, La historia de mi máquina de escribir, La noche del oráculo, Brooklyn Follies, Viajes por el Scriptorium, Poesía completa, Un hombre en la oscuridad, Invisible, Sunset Park, Diario de invierno, Aquí y ahoraeInforme del interior,la novela gráfica Ciudad de cristal y de los guiones cinematográficos Smoke & Blue in the face, Lulu on the Bridge y La vida interior de Martin Frost.