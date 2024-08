'Nosotros podemos resistir un poco más', afirma AMLO ante inestabilidad en mercados financieros

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tienen reservas con las que pueden resistir un poco más ante la caída del peso, que casi llega a los 20 pesos por dólar.

En su conferencia mañanera de este lunes 5 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que aún tienen un "margen de protección" ante este incremento.

"No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Por supuesto, somos vecinos de Estados Unidos. Hay integración económica y afecta a todo el mundo, en Japón, en todos lados", aseguró.

"Pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda, es que todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto", expresó.

Expuso que a finales de la semana pasada comenzó una situación de inestabilidad en los mercados, atribuida al crecimiento del desempleo en Estados Unidos.

"En cuanto al tipo de cambio en los países, en el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero se incrementó hasta más de 19 pesos por dólar. Esto no había pasado", reconoció.

El Presidente detalló que tienen reservas del Banco de México por 221 mil millones de dólares, lo cual es una cifra histórica.

"Esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia", aseveró.

"Lo único que no me gusta eso de lunes negro. ¿Por qué no lunes blanco o de otro color?", añadió.