'No voy a cambiar mi punto de vista'

El diputado local en Coahuila por Morena, Alberto Hurtado Vera, sostuvo que es respetuoso de todas las opiniones, sin embargo no cambiará su opinión ya que su agenda la dicta la propia ciudadanía.

Lo anterior luego de que el también diputado local, Antonio Attolini Murra, emitiera un comunicado respecto a la intención de Hurtado Vera de presentar una iniciativa que imponga la pena de muerte para individuos condenados por el delito de violación y pederastia, o en su defecto, la castración química.

En dicho comunicado, el también diputado morenista deslindó por completo al partido, a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y al resto de los candidatos a diputados federales, senadores y militantes de dicha declaración.

Bajo este contexto, Alberto Hurtado sostuvo que es muy respetuoso de las formas de pensar, tanto de sus compañeros de bancada como del público en general.

"La realidad es que la pena de muerte a violadores o pederastas no es un tema menor, es un tema polémico, habrá unos que estén a favor, otros en contra. He recibido muchos mensaje de apoyo de gente que insisto, a lo largo de estos dos años he visitando barrios y colonias donde nos dicen que bueno que alguien levantó la voz con valentía, que bueno que alguien está viendo por causas que nadie ve, y también he recibido comentarios, por ejemplo el boletín de mi compañero y amigo Antonio Attolini", indicó.

RESPETUOSO DE OPINIONES

El diputado añadió que también recibió comentarios de algunos periodistas y organismos, quienes le sugieren revalorar o replantear, y él es muy respetuoso de las diversas opiniones.

"Todas son bienvenidas, y en Morena somos un partido plural que está conformado por empresarios, catedráticos, campesinos, obreros, priistas, expanistas, expriistas, experredistas, somos un movimiento muy plural y creo que es muy válido, al menos desde mi punto de vista y en lo personal, presentar una propuesta de este tamaño, yo respeto mucho el comentario y el boletín emitido por mi amigo Antonio Attolini, pero eso no quiere decir que yo vaya a cambiar mi punto de vista, porque mi agenda realmente me la dictan los ciudadanos, los y las coahuilenses derivados de los recorridos que hacemos en las colonias y los barrios, son las dolencias que nos transmiten", puntualizó.

Recalcó que todo lo que presenta o hace en el Congreso del Estado, no es más que el sentir de los ciudadanos, y por eso son diputados de la gente, es decir, que realmente haya una representación del ciudadano en el Congreso.

"Si yo me voy a ajustar a los criterios de algún grupo político, o de algún organismo o compañero, creo que no vamos a avanzar y se pierde el verdadero sentido de la representación popular.

En términos generales yo soy muy respetuoso del boletín que emitió mi compañero, creo que es válido, y es de lo más respetuoso, pero eso no va a hacer cambiar mi opinión respecto a lo que queremos construir encara a que este gravísimo problema que hay en muchos sectores, tanto de Saltillo como del estado, se les ponga un alto", concluyó.